Dany Alcántara presenta nuevos espacios en su plataforma de radio y televisión

El periodista Dany Alcántara anunció la nueva programación de la emisora La Súper 7 y de los canales 3 y 14. ( CORTESÍA DE KENDRY RIVERA )

El Grupo de comunicación ACDmedia presentó este martes la nueva programación que inicia este año 2026 para sus medios canal 3, AhoraTV; 14TV y la Super 7; La Arena, 92.5 para todo el Cibao y en la región Sur por las estaciones Maguana FM, en lo 94.9 y Radio Anacaona, 1140 AM.

El anuncio lo hizo el empresario y periodista Dany Alcántara, presidente del Grupo ACDmedia, durante un acto realizado este martes en Cava Alta, donde afirmó la nueva propuesta busca llevar espacios informativos de alta calidad y credibilidad a la audiencia , así como una oferta de entretenimiento cercana a la población.

"Esos nuevos espacios en nuestros diferentes medios llegarán con el más alto standard de calidad y credibilidad para informar, educar y divertir a nuestra audiencia", dijo Alcántara.

El empresario y periodista reiteró su compromiso de seguir llevando a la audiencia nacional espacios de credibilidad y orientación, apostando a la influencia de la radio y la comunicación en estos tiempos.

"Ahora en que las noticias falsas son parte de la cotidianidad, nuestros medios y programas están obligados a ser una referencia de consulta para la veracidad de la información. Ese es nuestro gran compromiso con la audiencia", dijo el presidente de ACDmedia al presentar los nuevos espacios.

Detalles de los nuevos espacios y conductores

Informó que partir del próximo lunes 9 de febrerso inicia el novedoso programa Ahora por la Mañana, que se transmitirá desde 5 am hasta la 8, a través del canal 3 y la Súper 7 y la Arena para región del Cibao.

La conducción será encabezada Edmundo Ledezma, Fernando Ramírez, Wendy Lora, Dany Alcantara, Napoleón de la cruz y Gustavo olivo.

También a través del calnal 3, AhoraTV y la Super 7 FM, estará en el aire a partir del mediodía hasta la 1 de larde El Diario del 3, conducido por Dany Alcantará junto a Dany Alcántara y a Luisín Mejía.

Otro nuevo espacio es Despierta AM, que se transmitirá diariamente de 7 a 9 de la mañana por el canal 14.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/edmundo-ledezma-aket-sabath-fernando-ramirez-wendy-lora-dany-alcantara-rosalba-escalante-napoleon-de-la-cruz-y-gustavo-9f83b312.jpg Edmundo Ledesma, Aket Sabath, Fernando Rami´rez, Wendy Lora, Dany Alcantara, Rosalba Escalante, Napoleo´n de la cruz y Gustavo OIivo. (CORTESÍA DE KENDRY RIVERA)

El grupo ACDmedia que anunció su presidente es el reality show Somos Barrio, que se transmitirá por los canales televisión y su plataforma de YouTube.

La nueva programación incluye,también, series coreanas, así como el contenido de TV AZTECA, de México.