Gabriela Duquela pone voz dominicana a "Goat", la nueva película animada de Sony

Gabriela Duquela da vida al personaje de Cheeta, la reportera, en la nueva cinta de Sony "Goat". ( CINEMATOGRAFÍA BLANCICA RD )

La dominicana Gabriela Duquela forma parte del elenco de voces latinoamericanas de Goat: la cabra que cambió el juego, la próxima película animada de Sony Pictures Animation, el estudio responsable de producciones como Spider-Man: A través del Spider-Verso y Las Guerreras del K-Pop, que llegará a los cines locales el 13 de febrero.

En la cinta, Duquela da vida a Cheeta, una reportera deportiva que cubre los eventos del ficticio mundo del roarball, un rol que conecta de manera natural con su trayectoria profesional, pues la joven se destaca en este campo del periodismo, trabajando incluso con equipos locales y podcast especializados en el deporte.

En entrevista con Diario Libre, la actriz de doblaje explicó que su experiencia en el periodismo deportivo fue clave para sentirse cómoda durante el proceso de doblaje.

"Siempre me he sentido muy cómoda detrás de un micrófono, y aunque este era uno diferente, seguía siendo un micrófono", expresó, al destacar que su formación y práctica profesional le permitieron adaptarse con rapidez a esta nueva faceta artística.

La dominicana relató que fue contactada por la agencia mexicana seleccionada por Sony para reclutar los talentos del doblaje latinoamericano, una propuesta que inicialmente recibió con incredulidad.

"Al principio pensé que podía ser una estafa, no creía que realmente me estuvieran contactando para una película", confesó. No fue hasta llegar al estudio que comprendió que formaba parte oficialmente del proyecto.

Aunque se trató de su primera experiencia en el doblaje animado, Duquela resaltó el acompañamiento recibido durante todo el proceso. "Me ayudaron mucho, me dieron consejos y estuvieron conmigo en cada paso", indicó.

Reconoció que uno de los mayores retos fue entender que, aun sin aparecer en pantalla, debía actuar con el cuerpo para transmitir emociones a través de la voz.

Único talento dominicano

Duquela también reveló que fue la única dominicana en participar en el doblaje latinoamericano de Goat, una noticia que la llenó de orgullo al enterarse.

"Me sentí muy feliz de que me tomaran en cuenta no solo como talento, sino también como dominicana. Creo que esto puede inspirar a muchas jóvenes que trabajan en comunicación a seguir esforzándose, porque nunca se sabe quién puede estar viéndote", afirmó.

El doblaje de Goat reunió a voces de distintos países de América Latina, entre ellas la cantante colombiana Fanny Lu, la actriz peruana Gianella Neyra, así como talentos de México, Ecuador, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Uruguay y Venezuela, con grabaciones realizadas en cada uno de estos países.

Sobre la cinta

La película narra la historia de Will Harris, una pequeña cabra que sueña con convertirse en jugador profesional de roarball, un deporte de contacto intenso dominado por animales más grandes y fuertes. A través de su determinación, el protagonista busca demostrar que el tamaño no define el talento ni los sueños.

Goat está dirigida por Tyree Dillihay en su debut como director de largometrajes, con codirección de Adam Rosette, y cuenta con la producción de Stephen Curry junto a Unanimous Media y Modern Magic. El filme fue anunciado oficialmente en mayo de 2024.

Con esta participación, Gabriela Duquela suma un nuevo hito a su carrera y se convierte en una de las voces dominicanas presentes en una producción animada de alcance internacional, reafirmando el crecimiento del talento local en escenarios globales.

