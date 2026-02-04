×
Cultura

Zoila Luna y Mariano Hernández son designados reyes del carnaval 2026

El anuncio fue realizado por los ministros José Ignacio Paliza y Roberto Ángel Salcedo durante una rueda de prensa celebrada en Puerto Plata, con la presencia de autoridades y representantes culturales

    Expandir imagen
    Zoila Luna y Mariano Hernández son designados reyes del carnaval 2026
    Zoila Luna y Mariano Hernández son designados reyes del carnaval 2026. (SUMINISTRADA)

    Con la designación del fotógrafo Mariano Hernández como rey y de la productora de programas de radio y televisión Zoila Luna como reina, los ministros de la Presidencia y de Cultura anunciaron la celebración del Desfile Nacional de Carnaval 2026, que tendrá lugar el domingo 15 de marzo en el malecón de Santo Domingo y estará dedicado a la provincia de Puerto Plata.

    El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en la sede de la Gobernación de Puerto Plata, donde se destacó que la escogencia de los reyes reconoce sus trayectorias y aportes a la cultura y la comunicación dominicanas, así como su vinculación con la identidad popular del país.

    Los ministros José Ignacio Paliza y Roberto Ángel Salcedo resaltaron que la dedicatoria a Puerto Plata constituye un homenaje a una provincia con una tradición carnavalesca propia y un fuerte valor cultural.

    "El Desfile Nacional de Carnaval es una expresión viva de nuestra identidad y una plataforma para proyectar la cultura dominicana dentro y fuera del país. Esta dedicatoria a Puerto Plata reconoce una tradición con rasgos propios y un valor cultural indiscutible", expresó Paliza.

    Expandir imagen
    Infografía
    El anuncio fue realizado por los ministros José Ignacio Paliza y Roberto Ángel Salcedo durante una rueda de prensa celebrada en Puerto Plata, con la presencia de autoridades y representantes culturales.

    Durante el encuentro se informó que el desfile contará con invitados internacionales, entre ellos el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, de Colombia, declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco, así como representantes de la Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.

    De los participantes

    Los organizadores proyectan la participación de unas 170 comparsas y alrededor de 9,000 integrantes, entre artistas, músicos, bailarines y artesanos, en un montaje que combinará expresiones tradicionales, propuestas de fantasía y creatividad popular.

    La dedicatoria a Puerto Plata busca resaltar una de las manifestaciones carnavalescas más distintivas del país, caracterizada por su identidad marítima y por el Taimáscaro, personaje emblemático de la provincia creado en 1991 como sello identitario de su carnaval.

    La rueda de prensa contó con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya; el alcalde de Puerto Plata, Diomedes Roque García; la gobernadora provincial, Claritza Rochtte; y el presidente de la Unión del Carnaval de Puerto Plata, Jairo Reyes.

