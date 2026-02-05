Ágora celebra la tradición de la región Cibao con "Carnavales de mi Tierra 2026"
El centro comercial reafirma el carnaval como una de las manifestaciones culturales más auténticas del país
Con el objetivo de resaltar la cultura popular de nuestro país a través de expresiones colectivas donde convergen la historia, la creatividad y la alegría que caracteriza al pruebo dominicano, Ágora Santo Domingo presenta "Carnavales de mi Tierra", esta edición dedicada a enaltecer a la región del Cibao.
Esta exhibición reunirá la diversidad de comparsas y personajes de las provincias: La Vega con los Diablos Cojuelos; Diablos de Bonao y Santiago con Los Lechones.
Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de trajes emblemáticos, conversatorios, visitas de comparsas y la participación activa de artesanos en el Mercado Central, creando un encuentro cercano entre el arte popular y la comunidad.
"Con esta edición buscamos reconocer a El Cibao, como la región que alberga algunos de los carnavales de mayor identidad y arraigo del país. Cada provincia presente, exalta nuestra riqueza cultural a través de trajes elaborados que destacan el folclore y la fantasía propia de sus tradiciones carnavalescas, manifestó Cony Taveras, directora comercial del centro comercial".
"El carnaval es, sin lugar a duda, la representación más viva y auténtica de la identidad dominicana. Es por esto, que, desde Ágora, nos convertimos en esa vitrina para apoyar y visibilizar iniciativas como estas, que forman parte de nuestro compromiso con el desarrollo cultural y creativo del país.
Asimismo, celebramos el talento de nuestros artesanos, la creatividad de nuestras comparsas y el valor de mantener vivas las tradiciones que nos definen como pueblo".
"Carnavales de mi Tierra 2026" se realizará del 3 de febrero al 3 de marzo de 2026, y estará distribuido en las entradas de los niveles 1, 2, 3 y 4 permitiendo al público disfrutar de la exhibición desde distintos espacios.
Actividades
Durante el desarrollo del carnaval, los visitantes podrán disfrutar de: Exhibición de diez trajes carnavalescos, ubicados en las entradas de los niveles 1, 2, 3 y 4 y balcones del nivel 2.
Como parte del programa de actividades se realizará el conversatorio de Carnaval a cargo de Eddy Matos Organizador de carnavales, Mariano Hernández fotógrafo oficial del Carnaval y actual Rey del Carnaval Nacional 2026 y Ramon Rivas artesano de Carnaval dando espacio para la reflexión y el diálogo en torno a esta festividad folklórica.
Además, se recibirán visitas de comparsas carnavalescas, que llevarán la energía y el ritmo del carnaval al público asistente.