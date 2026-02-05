Ágora celebra la tradición de la región Cibao con "Carnavales de mi Tierra 2026"

La exhibición de Ágora Mall reunirá la diversidad de comparsas y personajes de las provincias. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de resaltar la cultura popular de nuestro país a través de expresiones colectivas donde convergen la historia, la creatividad y la alegría que caracteriza al pruebo dominicano, Ágora Santo Domingo presenta "Carnavales de mi Tierra", esta edición dedicada a enaltecer a la región del Cibao.

Esta exhibición reunirá la diversidad de comparsas y personajes de las provincias: La Vega con los Diablos Cojuelos; Diablos de Bonao y Santiago con Los Lechones.

Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de trajes emblemáticos, conversatorios, visitas de comparsas y la participación activa de artesanos en el Mercado Central, creando un encuentro cercano entre el arte popular y la comunidad.

"Con esta edición buscamos reconocer a El Cibao, como la región que alberga algunos de los carnavales de mayor identidad y arraigo del país. Cada provincia presente, exalta nuestra riqueza cultural a través de trajes elaborados que destacan el folclore y la fantasía propia de sus tradiciones carnavalescas, manifestó Cony Taveras, directora comercial del centro comercial".

"El carnaval es, sin lugar a duda, la representación más viva y auténtica de la identidad dominicana. Es por esto, que, desde Ágora, nos convertimos en esa vitrina para apoyar y visibilizar iniciativas como estas, que forman parte de nuestro compromiso con el desarrollo cultural y creativo del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/0e351414-9c3d-4f29-8d24-613f7ba4b5a6-3e8ef15f.jpg Los diablos cojuelos forman parte del encuentro. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, celebramos el talento de nuestros artesanos, la creatividad de nuestras comparsas y el valor de mantener vivas las tradiciones que nos definen como pueblo".

"Carnavales de mi Tierra 2026" se realizará del 3 de febrero al 3 de marzo de 2026, y estará distribuido en las entradas de los niveles 1, 2, 3 y 4 permitiendo al público disfrutar de la exhibición desde distintos espacios.

Actividades

Durante el desarrollo del carnaval, los visitantes podrán disfrutar de: Exhibición de diez trajes carnavalescos, ubicados en las entradas de los niveles 1, 2, 3 y 4 y balcones del nivel 2.

Como parte del programa de actividades se realizará el conversatorio de Carnaval a cargo de Eddy Matos Organizador de carnavales, Mariano Hernández fotógrafo oficial del Carnaval y actual Rey del Carnaval Nacional 2026 y Ramon Rivas artesano de Carnaval dando espacio para la reflexión y el diálogo en torno a esta festividad folklórica.

Además, se recibirán visitas de comparsas carnavalescas, que llevarán la energía y el ritmo del carnaval al público asistente.