El Carnaval de Punta Cana protagoniza la portada de "Conexiones Arajet" de febrero

El Carnaval de Punta Cana protagoniza la revista "Conexiones" de Arajet.

El Carnaval de Punta Cana es el gran protagonista de la edición de febrero de "Conexiones", la revista de Arajet, que este mes rinde homenaje a una de las expresiones culturales más vibrantes del país.

Un evento cargado de color, ritmo y sabor que se convierte en una ventana para mostrar la riqueza de nuestra tradición carnavalística a los miles de turistas que visitan la zona Este durante ese fin de semana del año.

Volar para vivir el Carnaval de Punta Cana

La celebración tendrá lugar los días 20 y 21 de febrero en Punta Cana, y Arajet invita a vivirla desde el aire: la aerolínea conecta este destino con más de 20 ciudades en toda América, facilitando que viajeros de distintos países lleguen a disfrutar de esta fiesta cultural única.

"Febrero late con fuerza en el Caribe y para la familia de Arajet es un mes especial ya que reúne la conmemoración de la Independencia dominicana, celebrada el 27 de febrero, así como los carnavales que nos llenan de color y alegría: diablos cojuelos y caretas en La Vega, los lechones de Santiago y las vistosas comparsas en Punta Cana, todas manifestaciones que hacen de nuestras calles un escenario de alegría", escribe Víctor Pacheco, CEO y fundador de Arajet, en su editorial.

En esta edición, la publicación "Conexiones" dedica su tema central y portada al Carnaval de Punta Cana con un amplio reportaje a doble página.

En él se recuerda que, más allá de sus playas icónicas, Punta Cana celebra cada año una fiesta que conecta al visitante con la esencia cultural y las tradiciones de la República Dominicana.

Y hace referencia a su comparsa más emblemática Las Musas de Punta Cana, un grupo femenino que nació desde la comunidad y que, con el paso del tiempo, ha tejido una tradición que se transmite de generación en generación.

Los desfiles de comparsas se realizarán los días 20 y 21 de febrero, con entrada gratuita, en la zona de desarrollo del Carnaval, en un ambiente abierto y pensado para toda la familia.





