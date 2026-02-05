Emisora Raíces y la Fundación E. León Jimenes lanzan nueva temporada del programa infantil Colí Colí

La Emisora Raíces y la Fundación Eduardo León Jimenes presentan una nueva temporada del programa infantil Colí Colí. ( SUMINISTRADA. )

La Emisora Raíces y la Fundación Eduardo León Jimenes presentan una nueva temporada del programa infantil Colí Colí, que regresa bajo el nombre Colí Colí: las aventuras, a partir de este sábado 7 de febrero.

El programa, auspiciado por Fundación Propagas y con el respaldo de plataformas digitales como Instagram y Facebook, refuerza su propuesta educativa, musical, cultural y ambiental dirigida a la infancia. En esta nueva etapa, amplía su formato hacia un enfoque narrativo e interactivo basado en aventuras temáticas, exploración y descubrimiento.

Bajo la producción de Nadia Nicola, productora musical y directora coral con una reconocida trayectoria pedagógica, cada episodio tendrá una duración de entre 20 y 25 minutos. El contenido combina narración, música tradicional infantil y ambientaciones sonoras inspiradas en la naturaleza.

Además, incluye cápsulas educativas y medioambientales, juegos participativos y un cierre musical orientado a la calma y la reflexión.

Ambientación y personajes del programa

La historia está ambientada en el bosque húmedo de la República Dominicana y es protagonizada por Colí Colí, un pájaro barrancolí alegre y curioso que invita a los niños a descubrir la naturaleza, los sonidos del bosque y el valor de la amistad.

En sus aventuras lo acompañan diversos personajes, entre ellos la búho Lúa, la niña Sami, el Dr. Pico y Don Guacayo.

Colí Colí promueve valores como la curiosidad, el respeto por el entorno, la convivencia y el cuidado del medioambiente. Asimismo, busca estimular la escucha activa, la imaginación y la empatía en el público infantil.

Acceso y disponibilidad del programa

El programa, cuyo contenido es gratuito, estará disponible a través de la aplicación de Emisora Raíces y en plataformas digitales como Spotify, Google Play y App Store. Podrá disfrutarse en cualquier lugar, tanto en el hogar como en centros educativos.

Con esta iniciativa, Emisora Raíces reafirma su compromiso con la educación, la cultura y la formación integral de la infancia dominicana.