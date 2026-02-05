×
Emisora Raíces y la Fundación E. León Jimenes lanzan nueva temporada del programa infantil Colí Colí

Con una duración de 20 a 25 minutos, cada episodio de Colí Colí combina narración y música tradicional para niños y niñas

    Expandir imagen
    Emisora Raíces y la Fundación E. León Jimenes lanzan nueva temporada del programa infantil Colí Colí
    La Emisora Raíces y la Fundación Eduardo León Jimenes presentan una nueva temporada del programa infantil Colí Colí. (SUMINISTRADA.)

    La Emisora Raíces y la Fundación Eduardo León Jimenes presentan una nueva temporada del programa infantil Colí Colí, que regresa bajo el nombre Colí Colí: las aventuras, a partir de este sábado 7 de febrero.

    El programa, auspiciado por Fundación Propagas y con el respaldo de plataformas digitales como Instagram y Facebook, refuerza su propuesta educativa, musical, cultural y ambiental dirigida a la infancia. En esta nueva etapa, amplía su formato hacia un enfoque narrativo e interactivo basado en aventuras temáticas, exploración y descubrimiento.

    Bajo la producción de Nadia Nicola, productora musical y directora coral con una reconocida trayectoria pedagógica, cada episodio tendrá una duración de entre 20 y 25 minutos. El contenido combina narración, música tradicional infantil y ambientaciones sonoras inspiradas en la naturaleza.

    Además, incluye cápsulas educativas y medioambientales, juegos participativos y un cierre musical orientado a la calma y la reflexión.

    Ambientación y personajes del programa

    La historia está ambientada en el bosque húmedo de la República Dominicana y es protagonizada por Colí Colí, un pájaro barrancolí alegre y curioso que invita a los niños a descubrir la naturaleza, los sonidos del bosque y el valor de la amistad.

    En sus aventuras lo acompañan diversos personajes, entre ellos la búho Lúa, la niña Sami, el Dr. Pico y Don Guacayo.

    Colí Colí promueve valores como la curiosidad, el respeto por el entorno, la convivencia y el cuidado del medioambiente. Asimismo, busca estimular la escucha activa, la imaginación y la empatía en el público infantil.

    Acceso y disponibilidad del programa

    El programa, cuyo contenido es gratuito, estará disponible a través de la aplicación de Emisora Raíces y en plataformas digitales como Spotify, Google Play y App Store. Podrá disfrutarse en cualquier lugar, tanto en el hogar como en centros educativos.

    Con esta iniciativa, Emisora Raíces reafirma su compromiso con la educación, la cultura y la formación integral de la infancia dominicana.

