Rocío Arias y Da Republik Jr. avanzan a la final en una de las semifinales más reñidas de DGT

Da Republik Jr. y Rocío Arias posando para Diario Libre tras sus entrevistas, luego de sus audiciones en Dominicana's Got Talent. ( FUENTE EXTERNA )

La competencia en Dominicana´s Got Talent entra en su recta final tras una de las semifinales más intensas y emotivas de la temporada, en la que Rocío Arias y la agrupación Da Republik Jr. lograron asegurar su pase a la gran final, respaldados por el voto del público y la valoración del jurado.

Los primeros en avanzar fueron los integrantes de Da Republik Jr., quienes presentaron un acto de baile que los jueces calificaron como prácticamente impecable en ejecución.

Con una coreografía cargada de energía, precisión y fuerza escénica, los jóvenes bailarines se ganaron el favor del público y demostraron por qué representan a una de las academias de danza más influyentes del país.

Formados en la reconocida escuela Núcleo Extremo, los adolescentes dejaron claro que la nueva generación de bailarines dominicanos pisa fuerte. Su presentación fue una explosión de sincronía y emoción, reafirmando el legado de la academia tanto a nivel local como internacional.

El segundo pase a la final fue para Rocío Arias, quien protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la noche.

Con una interpretación poderosa y cargada de sentimiento, la cantante avanzó tras imponerse en una cerrada disputa con Chembo, uno de los concursantes más queridos del público y cantante no vidente cuya historia de superación ha tocado a la audiencia.

Rocío, oriunda del sector El Tamarindo, en Santo Domingo, subió al escenario con una historia de lucha y fe que traspasó las notas. En conversación con Diario Libre, expresó su orgullo por sus raíces y el motor que la impulsa. "Mi gente es trabajadora, buena y humilde", afirmó.

Su actuación le valió cuatro votos positivos del jurado y una ovación que marcó la noche. "Gracias al Señor, me fue muy bien. Estoy feliz y emocionada. Los jueces me hicieron sentir en casa", relató aún conmovida. Sobre su vínculo con la música, fue clara: "Después de Dios, la música es mi motor".

Más allá de su talento vocal, Arias conmovió al público al compartir que es sobreviviente de cáncer de mama, convirtiendo su presentación en un mensaje de esperanza, resiliencia y amor por la vida.

El rescatado de la competencia

La gala también tuvo un momento especial con el regreso a la competencia del cantautor Ezequiel Nicora, quien fue el rescatado de la semifinal. Eliminado previamente durante el corte de jueces, el joven artista volvió oficialmente a la competencia, tras ser beneficiado con los votos del público.

En su audición Ezequiel se presentó con guitarra en mano y una interpretación cargada de sensibilidad. Su actuación provocó lágrimas, sonrisas y reflexiones entre el público y el jurado. "Esa canción sanó hasta las plantas del set", comentó uno de los jueces.

Oriundo de Santo Domingo, el cantautor decidió mudarse a Punta Cana en busca de su sueño artístico. Dominicana´s Got Talent representó su tercera oportunidad en el programa, y esta vez logró conquistar al jurado con cuatro "sí", regresando oficialmente a la competencia.

Con estos resultados, la gran final de Dominicana´s Got Talent promete reunir talento, historias de superación y emociones intensas, en una temporada que continúa elevando el nivel artístico del país.