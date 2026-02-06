María Anunziata Ronzino deja inaugurada su exposición retrospectiva "De la mano del color, la vida"

Artista María Anunziata Ronzino frente a su obra "Un candidato presidencial electo en el océano" ( SAMIL MATEO )

En la obra de María Anunziata Ronzino, el color no adorna: sostiene. Él es la forma de hablar y denunciar, sin la necesidad de levantar la voz. Así se revela De la mano del color, la vida, la exposición que se inaguró la galería de la Escuela de Arte y Cultura del Dominico Americano.

La muestra, de carácter retrospectivo y que marca la novena exposición individual de la artista, reúne 42 obras en las que el dinamismo y la simbiosis se expresan desde una clave surrealista.

Ambientes marinos que mutan en jardines tropicales, criaturas zoomorfas que irrumpen en paisajes idílicos, y universos donde lo posible se sueña sin pedir permiso a la realidad. Todo ocurre bajo un mismo hilo conductor: el color como lenguaje inefable.

La obra de Anunziata es esencialmente caribeña. Parte de un azul que todo lo baña y todo lo cuestiona; un azul que acoge lo que somos y lo que sentimos. Detrás de esa belleza hay un duelo por los males que arropan a la humanidad, desde lo natural hasta lo social.

Durante el recorrido por la exposición, la artista dijo a Diario Libre que su trabajo dialoga con la naturaleza, con el medio ambiente y con la creación tal como se describe en el Génesis.

“Trato de reflejar la belleza de la creación, pero también el atropello que las personas le hacemos a lo que Dios nos dejó, que era perfecto”, explicó. El color, entonces, suaviza la inconformidad, amortigua el dolor sin restarle profundidad al mensaje.

Ese sentir de denuncia se fue acentuando con los años, especialmente a partir de 2010, cuando comenzó a trabajar de manera más directa con el océano, en una exposición individual en la Casa del Tostado.

Desde entonces, su discurso visual ha acompañado cada una de sus muestras, ya sea en la Casa Real, el Centro Mirador, Abad Gallery u otros espacios donde ha expuesto.

Un candidato presidencial electo en el océano

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/07/whatsapp-image-2026-02-05-at-85240-pm-a20af165.jpeg La exposiciónpermanecerá abierta durante todo el mes de febrero y hasta el 5 de marzo. (SAMIL MATEO)

Entre las piezas destacadas de esta exposición figura una obra seleccionada en la XXVII Bienal Nacional de Artes Visuales de 2013: Un candidato presidencial electo en el océano.

En ella, Anunziata recurre al surrealismo para contraponer dos realidades que coexisten: Nos señaló que en el océano todo es transparencia y seguridad, no existen la impunidad, ni el nepotismo, ni las pensiones injustas, ni el irrespeto a las áreas protegidas, como ocurre en la tierra firme.

La exposición permanecerá abierta durante todo el mes de febrero y hasta el 5 de marzo, invitando al público a sumergirse en un universo donde el color no solo embellece, sino que guía, cuestiona y acompaña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/07/whatsapp-image-2026-02-05-at-85241-pm-75eaf765.jpeg Parte de la exposición. (SAMIL MATEO)