La X 102.1 estrena programa "Sin Alarma" para el público joven

Luis Valdez, Sophia Sanabria, Gabriella de la O y Arlenee Gutiérrez ofrecieron los detalles del nuevo programa "Sin Alarma". ( FUENTE EXTERNA )

La estación radial La X 102.1 fm renueva su programación con una propuesta dirigida a públicos diversos, apoyada en talentos jóvenes y comunicadores con experiencia en distintos formatos.

Este sábado 7 de febrero se estrena Sin Alarma, un espacio radial que se transmitirá todos los sábados de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

El programa estará conducido por Luis Valdez, Sophia Sanabria, Gabriella de la O y Arlenee Gutiérrez, comunicadores que representan a una generación conectada con las tendencias artísticas, digitales, musicales y de moda, con un lenguaje cercano y actual.

Los integrantes del equipo explicaron que cada entrega estará enfocada en contenidos dirigidos a un público joven, sin dejar de lado a oyentes adultos interesados en el entretenimiento y la cultura.

Sophia Sanabria: una propuesta ligera para los sábados

"Sin Alarma es el nuevo programa de la renovada X 102.1. Se transmite los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía. El nombre responde a cómo se viven los sábados, como un día más relajado, con menos presión, en el que puedes despertarte tranquilo y conectar con una programación ligera y entretenida", explicó Sophia Sanabria.

Indicó que el espacio abordará temas vinculados al mundo del entretenimiento. "El programa incluye cine, moda, series, televisión, arte y música, que es un eje fundamental. Está pensado para jóvenes, pero también para que el público adulto no se sienta distante, sino informado sobre tendencias y lo que está ocurriendo", señaló.

Arlenee Gutiérrez: conectar a la generación digital con la radio

Arlenee Gutiérrez explicó que el proyecto surge ante la necesidad de ampliar la programación sabatina de la emisora. "Yo participo en el pódcast El Brief Indiario y, a partir de ahí, surgió el contacto con La X. Se identificó la necesidad de crear un espacio para los sábados y se apostó por una propuesta dirigida a jóvenes, especialmente a la generación Z", indicó.

Añadió que el objetivo es atraer a oyentes acostumbrados a los contenidos digitales. "La idea es que quienes consumen internet de forma constante se acerquen a la radio al menos una vez a la semana. Además, el programa se transmitirá en vivo a través de YouTube", afirmó.

Gabriella de la O: volver a la radio desde lo digital

Para Gabriella de la O, Sin Alarma marca su retorno a los medios tradicionales. "Es mi regreso a la radio. Estuve en Omelette 40 en 2017 durante dos años y luego me enfoqué en medios digitales como creadora de contenido. Volver con esta propuesta me tiene muy motivada y satisfecha", expresó.

Resaltó la química del equipo. "Cuando el público nos escuche, notará la conexión que existe entre nosotros y el nivel profesional con el que se está trabajando", sostuvo.

Luis Valdez: un resumen semanal de lo que marca tendencia

Luis Valdez, fotógrafo y videógrafo con más de una década de experiencia, explicó el enfoque del contenido. "La idea es seguir de cerca las tendencias, eso que cambia constantemente. Con el apoyo de la productora Ann Valdez, que tiene experiencia en agencias y campañas creativas, buscamos ofrecer un contenido actualizado", indicó.

Agregó que el programa funcionará como un compendio semanal. "Será un resumen de planes, temas virales, series, noticias y todo lo que se mueve en el mundo del entretenimiento", concluyó.

Los detalles del programa fueron ofrecidos durante un encuentro con la prensa realizado en las instalaciones de La X 102.1 FM, donde los conductores invitaron al público a sintonizar Sin Alarma cada sábado.