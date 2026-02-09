×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Muere el artista plástico dominicano Luis Oviedo Weber
Muere el artista plástico dominicano Luis Oviedo Weber

Fallece el artista plástico dominicano Luis Oviedo Weber

Autodidacta, exploró diversos estilos artísticos y también realizaba obras por encargo, destacándose por su creatividad y versatilidad

    Expandir imagen
    Fallece el artista plástico dominicano Luis Oviedo Weber
    Muere el artista plástico dominicano Luis Oviedo Webe. En la imagen de archivo se le ve junto a varias de sus pinturas. (FUENTE EXTERNA)

    El artista plástico Luis Oviedo Weber falleció recientemente, según informó el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap). Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su deceso.

    Nacido en Santo Domingo en 1949, Luis Oviedo Weber formó parte de una familia con una gran tradición artística: su padre, "Nurys" (Luis) Oviedo, y su tío, Ramón Oviedo, dejaron una huella importante en la historia del arte dominicano.

    Desde joven, Luis comenzó a trabajar junto a su padre en publicidad y arte comercial, adquiriendo experiencia mientras desarrollaba su propio estilo único. Autodidacta, exploró diversos estilos artísticos y también realizaba obras por encargo, destacándose por su creatividad y versatilidad.

    Expandir imagen
    Infografía

    Más

    • Además de su trayectoria artística, Oviedo W. fue propietario de una pequeña galería en la Ciudad Colonial, donde los visitantes podían apreciar sus obras y observarlo trabajar de cerca, en un ambiente que reflejaba su pasión por el arte.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.