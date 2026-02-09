Fallece el artista plástico dominicano Luis Oviedo Weber
El artista plástico Luis Oviedo Weber falleció recientemente, según informó el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap). Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su deceso.
Nacido en Santo Domingo en 1949, Luis Oviedo Weber formó parte de una familia con una gran tradición artística: su padre, "Nurys" (Luis) Oviedo, y su tío, Ramón Oviedo, dejaron una huella importante en la historia del arte dominicano.
Desde joven, Luis comenzó a trabajar junto a su padre en publicidad y arte comercial, adquiriendo experiencia mientras desarrollaba su propio estilo único. Autodidacta, exploró diversos estilos artísticos y también realizaba obras por encargo, destacándose por su creatividad y versatilidad.
- Además de su trayectoria artística, Oviedo W. fue propietario de una pequeña galería en la Ciudad Colonial, donde los visitantes podían apreciar sus obras y observarlo trabajar de cerca, en un ambiente que reflejaba su pasión por el arte.