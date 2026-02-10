La soprano Nathalie Peña-Comas cantará en Viena en concierto especial por San Valentín

Nathalie Peña-Comas cantará en Viena en concierto especial por San Valentín. ( ARCHIVO )

Viena. La destacada soprano dominicana Nathalie Peña-Comas continúa este año con una variada agenda internacional y el próximo sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, regresa por tercera vez a la prestigiosa Sala Dorada del Teatro Musikverein, en Viena, donde protagonizará el concierto "Concert for lovers".

Peña-Comas, quien cerró el pasado año con una intensa agenda internacional (Austria, Italia, México, Rusia, Turquía y Taiwán) y presentaciones en la República Dominicana, ha logrado afianzar su carrera como intérprete del canto lírico en importantes escenarios de Europa.

A través de un comunicado, la reconocida soprano informó que para este concierto en Viena estará acompañada por la Orquesta de Cámara de Viena, bajo la dirección del laureado maestro Francisco Navarro Lara.

"Es un gran honor para mí tener la oportunidad de actuar en este concierto junto al gran tenor Jörg Schneider y la flautista Francisca Gavilán Zurita, quienes figuran como invitados en roles protagónicos", expresó la artista.

Nuevo disco en camino

Peña-Comas adelantó, además, que se encuentra trabajando en una nueva producción discográfica, cuyos detalles serán anunciados en una fecha oportuna.

adelantó, además, que se encuentra en una nueva producción discográfica, cuyos detalles serán en una fecha oportuna. La soprano dominicana, quien cuenta con dos nominaciones a los Premios Soberano 2026, inició este año con dos conciertos a casa llena en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, a casa llena, consolidando así su presencia en los principales escenarios europeos.