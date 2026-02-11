Estudiantes de cine de Intec participan en espectáculo de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Varios estudiantes de Intec formaron parte del video de introducción del show de Bad Bunny en el Super Bowl. ( AGENCIAS )

Un llamado para participar en la producción de un comercial en San Pedro de Macorís llevó a 12 estudiantes de la Licenciatura en Cine y Comunicación Audiovisual del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) a formar parte del intro del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, encabezado por el artista puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, Bad Bunny.

Los estudiantes fueron contactados por un docente, quien les informó que colaborarían en la producción de un audiovisual, sin ofrecer mayores detalles. Posteriormente, fueron trasladados a un cañaveral próximo a Juan Dolio, donde trabajaron bajo acuerdos de confidencialidad que incluyeron la entrega de sus teléfonos móviles y la firma de contratos de cesión de derechos de imagen.

Durante la jornada participaron como asistentes de dirección, asistentes de casting y como extras en el rol de cortadores de caña, dentro de un equipo integrado por más de 300 personas, entre ellas trabajadores agrícolas de la zona.

Según relataron, no fue hasta la transmisión en vivo del Super Bowl, el domingo 8 de febrero, cuando identificaron el material grabado semanas antes como parte del intro de la presentación del artista, emitida ante una audiencia global.

Los estudiantes participantes fueron Luis Manuel Santana, Paulette De Los Santos, Minerva Polanco, Gabriela García, Ashley Hernández Turbi, Lianette Reyes, Diana Peguero, Shanandra Paniagua, María Fernanda Bordas, Pedro Álvarez Cavagliano, Starlin Canela y Alexa Banks.

Starlin Canela, quien concluye la carrera en abril, indicó que no pudo conservar imágenes del rodaje debido a las restricciones establecidas en el set. Explicó que reconocieron el lugar de grabación al ver las imágenes aéreas del cañaveral durante la transmisión.

Lianette Reyes señaló que fueron convocados como asistentes de dirección y de casting. Ashley Hernández recordó que, durante la prueba de vestuario, les preguntaron si sabían utilizar machetes como parte de la caracterización. Alexa Banks afirmó que el equipo desconocía el destino final del material grabado.

Más

Shanandra Paniagua relató que, al ver la transmisión desde su hogar, identificó la escena en la que había participado. María Fernanda Bordas indicó que comunicó a sus familiares que había formado parte de la producción.

relató que, al ver la transmisión desde su hogar, identificó la escena en la que había participado. indicó que comunicó a sus familiares que había formado parte de la producción. Los estudiantes señalaron que incluirán esta experiencia en su trayectoria profesional.