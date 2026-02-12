×
Alicia en el país de las maravillas
Patricio León regresa a escena con el clásico de la literatura Alicia en el país de las maravillas

Con una propuesta escénica innovadora, la obra busca celebrar el juego y la fantasía entre generaciones

    Patricio León regresa a escena con el clásico de la literatura Alicia en el país de las maravillas
    El teatro vuelve a abrir sus puertas a la imaginación con la presentación de Alicia en el país de las maravillas, basada en la novela homónima de Lewis Carroll, en una propuesta escénica que celebra el juego, la fantasía y el asombro compartido entre generaciones.
    El teatro vuelve a abrir sus puertas a la imaginación con la presentación de Alicia en el país de las maravillas, basada en la novela homónima de Lewis Carroll, en una propuesta escénica que celebra el juego, la fantasía y el asombro compartido entre generaciones.

    La obra, presentada por Patricio León, cuenta con dramaturgia y dirección de Manuel Chapuseaux, quien propone una versión concebida para ser interpretada por dos actores, apostando por la síntesis escénica, la creatividad actoral y la complicidad con el público.

    En escena, Patricio León y Johanny García dan vida a este universo fantástico que ha marcado generaciones y que regresa al teatro dominicano como una experiencia pensada para toda la familia: niños, jóvenes y adultos.

    Infografía
    La obra, presentada por Patricio León, cuenta con dramaturgia y dirección de Manuel Chapuseaux.
    La fecha

    • Las funciones se realizarán los días 21 y 22 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m., en la Sala Laura Bertrán del Colegio Babeque Secundaria, ubicada en la Avenida Roberto Pastoriza.
    • Esta nueva aventura teatral invita al público a sumergirse en un viaje a la imaginación, al humor y a la poesía escénica, ideal para asistir en familia, compartir risas, asombro y emociones, y reencontrarse con uno de los clásicos más universales de la literatura.
    • Las boletas ya están a la venta y pueden adquirirse a través de https://tix.do
    • Alicia en el país de las maravillas promete ser una experiencia teatral entrañable, donde el juego y la fantasía se convierten en un punto de encuentro para grandes y pequeños
