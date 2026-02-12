DGT no solo descubre talentos, también une familias y celebra la identidad dominicana

Jóvenes y adultos se dieron cita para ser testigos del despliegue de talento y producción de Dominicana´s Got Talent. ( INSTAGRAM /DGT )

Desde su primera temporada, Dominicana´s Got Talent (DGT) ha logrado trascender el mero entretenimiento televisivo para convertirse en un espacio que inspira, conecta familias y celebra el talento de todos los rincones del país.

En conversación con la producción del programa que se emite los miércoles a las 8:00 pm por Color Visión, y que llegará a su fin el próximo miércoles 18 de febrero, el equipo revela a Diario Libre, cómo han construido un proyecto el cual va más allá del rating y se centra en valores, inclusión y el poder de soñar.

"El mensaje más poderoso que hemos transmitido es volver a creer en los sueños, en la resiliencia del dominicano, en cómo, juntos, podemos lograr grandes cosas", asegura el equipo.

Desde audiciones abiertas hasta el escenario final, DGT busca mostrar que cada historia, cada esfuerzo y cada talento tiene un espacio para brillar.

Conscientes de que su audiencia es familiar, la producción implementa filtros desde el inicio de las audiciones: "Esto nos permite que nuestro contenido sea realmente amigable para todos los públicos", explican.

La combinación de entretenimiento con sensibilidad permite contar historias de esfuerzo y perseverancia sin perder el respeto hacia los participantes ni la esencia del espectáculo.

Un espacio seguro para el talento

Con participantes de todas las edades y condiciones, DGT se ha convertido en un espejo del país.

"Este proyecto sirve como un espacio seguro para abrir diálogos intergeneracionales, donde chicos y grandes puedan admirarse mutuamente y aprender que nunca es tarde para conquistar tus sueños", señalan. Cada participante, sin importar su origen o situación, encuentra un lugar donde su talento es valorado.

Los episodios temáticos, como los especiales de Navidad y fin de año, refuerzan la identidad cultural y los valores familiares. "El programa refleja lo que somos como nación, nuestro humor, nuestras tradiciones y lo bueno de nosotros", explican, destacando cómo estos momentos generan cercanía con la audiencia.

DGT no solo es un concurso de talentos: es una vitrina nacional. "Para nosotros es un gran logro y un honor ser la casa del talento dominicano", dicen, enfatizando la importancia de representar con orgullo a cada provincia y municipio en la pantalla.

Más que un premio

El histórico premio de 3 millones de pesos no solo incentiva a los participantes, sino que envía un mensaje a todos los dominicanos: "Estamos aquí apoyando tu talento, creemos en ti y queremos que sigas soñando y llegando lejos".

Los niños y jóvenes que ven el programa junto a sus familias aprenden sobre resiliencia, disciplina, trabajo en equipo, unidad y orgullo por su cultura. "Queremos crean en las infinitas oportunidades a las que sus talentos pueden llevarlos", subrayan.

Los jueces de la tercera temporada del reality show DGT.

Talento a nivel global

La producción asegura que el programa ha puesto un reflector sobre el talento local, tanto delante como detrás de las cámaras. "En la República Dominicana hay capacidades de nivel internacional y este proyecto permite que el mundo lo vea y lo sienta", afirman.

Para quienes audicionan por primera vez, DGT puede ser un antes y un después en sus vidas. "Somos sus primeros fans, sus motivadores. Queremos que se sientan cómodos y den lo mejor de sí en el escenario", cuentan.

El propósito de DGT trasciende la televisión: dejar un espacio donde los sueños se valoren y se exhiban con calidad, y enseñar a las nuevas generaciones la importancia de trabajar duro y llevar con orgullo la identidad dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/imagen-whatsapp-image-2026-02-11-at-111955-am1-17699aff.jpg

Estadísticas clave Más de 200 actos presentados en audiciones y etapas siguientes Más de 200 millones de reproducciones en YouTube Más de 1 millón de suscriptores en YouTube Más de 12,000 personas en promedio votan cada miércoles en el voto libre de Diario Libre

Pasión por el arte y la familia

"Lo que nos mueve es la pasión por el arte, por la familia dominicana y por mostrar lo mejor de nosotros como país", concluyen. Así, Dominicana´s Got Talent no solo descubre talentos, también construye sueños, fortalece valores y celebra la cultura dominicana.