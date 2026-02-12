Janae y Rebelión Urbana completan la lista de finalistas de Dominicana´s Got Talent

Janae y el grupo Rebelión Urbana celebran su pase a la gran final de Dominicana´s Got Talent (DGT), que se transmitirá en vivo el próximo 18 de febrero por Color Visión. ( FUENTE EXTERNA )

La rapera Janae y el grupo de baile Rebelión Urbana se convirtieron en los últimos finalistas de Dominicana´s Got Talent, cuya esperada gala final se transmitirá en vivo el próximo miércoles 18 de febrero, de 8:00 a 10:00 de la noche, por Color Visión.

Con un estilo confrontador y una narrativa clara y contundente, Janae demostró en la semifinal que es una firme aspirante al premio de tres millones de pesos que otorga el programa.

La joven de 21 años, oriunda de Palenque, San Cristóbal, fue la más votada por el público en la última semifinal, consolidando así su pase a la gran noche. ¿Su mensaje? Potente, exigió justicia para las víctimas del Jet Set, su mensaje caló y provocó una ovación del público.

Más que talento, Janae llevó al escenario un mensaje de resiliencia, autenticidad y orgullo por sus raíces.

Su rap, cargado de vivencias del barrio y experiencias personales, provocó uno de los momentos más emotivos de la temporada cuando el exigente jurado Waddys Jáquez se levantó de su asiento para abrazarla, visiblemente conmovido por la fuerza de su interpretación.

La artista, cuya entrevista tras su audición fue la más vista en el canal de YouTube de Diario Libre, recordó con emoción su experiencia en el programa.

"Fue una experiencia indescriptible. La gente se compenetró con mi acto y la reacción de los jueces me llenó de fuerza. Nashla llorando, Waddys abrazándome... valió cada segundo", expresó.

Desde pequeña, Janae soñó con este momento. Practicaba frente al espejo de su habitación, imaginando que los zapatos eran su público mientras perfeccionaba cada verso. Hoy, esa disciplina se refleja en su dominio escénico y en la conexión inmediata que logra con jueces y espectadores.

Historia en forma de danza

Por su parte, el grupo Rebelión Urbana obtuvo el otro cupo a la final tras una reñida competencia.

La agrupación empató en los votos del jurado con la cantante Arlyn Burgos, quien recibió el Golden Buzzer del juez Irving Alberti en su audición, por lo que el voto del público fue decisivo para definir su pase.

Fieles a su estilo, los integrantes de Rebelión Urbana apostaron nuevamente por contar una historia a través de la danza, una característica que ha sido ampliamente elogiada durante la temporada. Con una puesta en escena cargada de energía y simbolismo, dejaron al público "con la boca abierta y el corazón a mil".

Su mensaje fue contundente: "Queremos igualdad y justicia para el pueblo dominicano". El jurado destacó la fuerza, la coordinación y la capacidad del grupo para narrar, mediante el movimiento, una historia que conecta profundamente con la realidad social del país.

Una final que promete

Con estos dos talentos confirmados, la final de Dominicana´s Got Talent promete una noche cargada de emociones, talento y mensajes poderosos que reflejan la diversidad y creatividad del arte dominicano.