Karen Yapoort regresa como conductora de la Alfombra Roja de los Premios Soberano

Foto de archivo publicada por la presentadora de televisión Karen Yapoort tras la grabación de su programa de temporada Casados en caos. ( @YAPOORT )

Karen Yapoort fue confirmada, por segundo año consecutivo, como presentadora de la Alfombra Roja de Premios Soberano 2026, información que fue dada a conocer a través de la cuenta de Instagram del galardón.

La ceremonia se celebrará el miércoles 18 de marzo en el Teatro Nacional, con la alfombra roja iniciando a las 7:00 de la noche. Como cada año, el evento promete reunir a las principales figuras del entretenimiento, la música, el cine, la televisión y el teatro en una velada cargada de glamour y emociones.

Yapoort volverá a asumir el reto de conducir la antesala del galardón artístico de mayor audiencia e impacto del país.

A ella se suma Sophia Sanabria, experta en moda, quien también será presentadora de la Alfombra Roja.

De acuerdo con el mensaje dado a conocer por los organizadores del premio, la joven es reconocida por traducir las tendencias en un estilo real y cercano, Sanabria aportará frescura y visión fashionista a la cobertura de la esperada noche.

Estos anuncios se unen a los de la cantante urbana y presentadora de la cadena Univisión, Amara la Negra, y al de Joselle Hernández, quienes fueron los primeros anunciados como anfitriones de la alfombra roja, fortaleciendo así un equipo diverso y dinámico.

Los Premios Soberano 2026 contarán con transmisión nacional por Color Visión (Canal 9), mientras que en Estados Unidos se podrán ver a través de Univision y en streaming por la plataforma ViX.

"¡Nos vemos en la alfombra!", es la invitación que ya marca la cuenta regresiva hacia el evento más icónico del país.