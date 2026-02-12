Fallece el destacado pintor puertoplateño Frank Santos

Frank Santos dedicó su vida a las artes plásticas en Puerto Plata, donde también se destacó como docente y promotor cultural. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció el destacado pintor Francisco Javier Santos, conocido en el ámbito artístico como Frank Santos. La información fue dada a conocer por el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), institución a la que pertenecía.

El cuerpo del artista está siendo velado este jueves en la Funeraria Municipal de San Felipe de Puerto Plata, ciudad donde residió durante toda su vida y desde donde desarrolló una prolífica carrera en las artes plásticas y las letras.

Frank Santos fue uno de los alumnos más aventajados y predilectos del maestro puertoplateño en la Escuela de Pintura Rafael Arzeno Tavárez, bajo la tutela del profesor Carlos de Mena Ortea.

Con el tiempo, su talento y disciplina lo llevaron a sustituir como docente a Choly Mena, tras el retiro de este último, luego de una fecunda trayectoria como profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata.

A lo largo de su carrera, Santos participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Puerto Plata y Santiago de los Caballeros, cosechando importantes reconocimientos y el respaldo del público.

En 2002 alcanzó un logro notable al obtener el primer y segundo lugar en el Concurso de Patrimonio Cultural "Pintando casas victorianas de Puerto Plata".

Además de su labor en las artes visuales, Frank Santos se destacó en las letras puertoplateñas. Fue galardonado en varias ocasiones en el concurso "Por Nuestro País Primero", organizado por la Sociedad Cultural Renovación de Puerto Plata.

En su juventud, se trasladó a San Pedro de Macorís para estudiar Arquitectura en la Universidad Central del Este (UCE), donde completó su primer año de carrera. Sin embargo, tuvo que abandonar sus estudios debido a limitaciones económicas, regresando a Puerto Plata, donde continuó desarrollando su vocación artística.

