Fallece Esteban Alonso, propietario del emblemático bar karaoke Kantabar

Foto de archivo de Esteban Alonso junto a su esposa, Anaís de Alonso, con quien impulsó el éxito de Kantabar. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció Esteban Alonso, empresario y propietario de Kantabar, reconocido como el primer bar karaoke de la República Dominicana y punto de encuentro de generaciones de amantes del canto y la vida nocturna.

"Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Esteban Alonso, fundador y propietario de Kantabar", se comunicó desde el Instagram del centro nocturno.

"Su visión pionera del Karaoke, su pasión por la música y su compromiso con el entretenimiento marcaron un antes y un después, dejando un legado que vivirá para siempre en cada canción y en cada recuerdo compartido en este lugar", añadieron.

Alonso se encontraba hospitalizado desde hacía varios días por complicaciones de salud. Sus familiares habían realizado un llamado urgente a la ciudadanía para la donación de sangre, informando que, aunque el tipo requerido era O negativo, se aceptaban donantes de cualquier tipo sanguíneo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/show-de-bad-bunny-en-el-super-bowl-9-fe9752ea.jpg

La noticia de su fallecimiento ha causado consternación entre clientes, amigos y figuras del entretenimiento que durante años encontraron en Kantabar un espacio para compartir, celebrar y descubrir talentos.

Sobre el local

Kantabar marcó un antes y un después en la vida nocturna del país al convertirse en el primer concepto formal de bar karaoke en República Dominicana.

En 2022 , el establecimiento había reabierto tras haber cerrado sus puertas en la pandemia .

, el establecimiento había reabierto tras haber cerrado sus puertas en la . El proyecto era impulsado por Esteban Alonso junto a su esposa Anaís de Alonso y José Luis Cartagena.

Leer más Siete mejores lugares de karaoke en Santo Domingo