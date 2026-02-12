×
Fallece Esteban Alonso, propietario del emblemático bar karaoke Kantabar

El empresario falleció tras permanecer varios días hospitalizado

    Fallece Esteban Alonso, propietario del emblemático bar karaoke Kantabar
    Foto de archivo de Esteban Alonso junto a su esposa, Anaís de Alonso, con quien impulsó el éxito de Kantabar. (FUENTE EXTERNA)

    Falleció Esteban Alonso, empresario y propietario de Kantabar, reconocido como el primer bar karaoke de la República Dominicana y punto de encuentro de generaciones de amantes del canto y la vida nocturna.

    "Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Esteban Alonso, fundador y propietario de Kantabar", se comunicó desde el Instagram del centro nocturno.

    "Su visión pionera del Karaoke, su pasión por la música y su compromiso con el entretenimiento marcaron un antes y un después, dejando un legado que vivirá para siempre en cada canción y en cada recuerdo compartido en este lugar", añadieron.

    Alonso se encontraba hospitalizado desde hacía varios días por complicaciones de salud. Sus familiares habían realizado un llamado urgente a la ciudadanía para la donación de sangre, informando que, aunque el tipo requerido era O negativo, se aceptaban donantes de cualquier tipo sanguíneo.

    Infografía

    La noticia de su fallecimiento ha causado consternación entre clientes, amigos y figuras del entretenimiento que durante años encontraron en Kantabar un espacio para compartir, celebrar y descubrir talentos.

    Sobre el local

    Kantabar marcó un antes y un después en la vida nocturna del país al convertirse en el primer concepto formal de bar karaoke en República Dominicana.

    • En 2022, el establecimiento había reabierto tras haber cerrado sus puertas en la pandemia.
    • El proyecto era impulsado por Esteban Alonso junto a su esposa Anaís de Alonso y José Luis Cartagena.
