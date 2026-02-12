Fallece Esteban Alonso, propietario del emblemático bar karaoke Kantabar
El empresario falleció tras permanecer varios días hospitalizado
Falleció Esteban Alonso, empresario y propietario de Kantabar, reconocido como el primer bar karaoke de la República Dominicana y punto de encuentro de generaciones de amantes del canto y la vida nocturna.
"Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Esteban Alonso, fundador y propietario de Kantabar", se comunicó desde el Instagram del centro nocturno.
"Su visión pionera del Karaoke, su pasión por la música y su compromiso con el entretenimiento marcaron un antes y un después, dejando un legado que vivirá para siempre en cada canción y en cada recuerdo compartido en este lugar", añadieron.
Alonso se encontraba hospitalizado desde hacía varios días por complicaciones de salud. Sus familiares habían realizado un llamado urgente a la ciudadanía para la donación de sangre, informando que, aunque el tipo requerido era O negativo, se aceptaban donantes de cualquier tipo sanguíneo.
La noticia de su fallecimiento ha causado consternación entre clientes, amigos y figuras del entretenimiento que durante años encontraron en Kantabar un espacio para compartir, celebrar y descubrir talentos.
Sobre el local
Kantabar marcó un antes y un después en la vida nocturna del país al convertirse en el primer concepto formal de bar karaoke en República Dominicana.
- En 2022, el establecimiento había reabierto tras haber cerrado sus puertas en la pandemia.
- El proyecto era impulsado por Esteban Alonso junto a su esposa Anaís de Alonso y José Luis Cartagena.