10 películas de amor y desamor para celebrar el Día de San Valentín

"La La Land" está entre esta selección de películas de amor y desamor para celebrar el Día de San Valentín. ( DALE ROBINETTE )

El Día de San Valentín es una celebración dedicada al amor, la amistad y las emociones que conectan a las personas. Cada 14 de febrero, muchas parejas y espectadores eligen disfrutar historias románticas que reflejan relaciones apasionadas, complicadas o inolvidables, convirtiendo el cine en un acompañante ideal para una velada especial.

Esta selección reúne producciones disponibles en plataformas de streaming que combinan el romance con otros géneros cinematográficos. Desde musicales y dramas históricos hasta comedias, ciencia ficción y relatos contemporáneos, estas películas muestran cómo el amor puede inspirar sueños, generar conflictos, provocar cambios personales y dejar huellas profundas en la vida.

Amazon Prime

La La Land

Este musical romántico sigue a Mia, una aspirante a actriz, y Sebastian, un pianista de jazz que lucha por alcanzar el éxito en Los Ángeles. Mientras se enamoran, sus ambiciones profesionales comienzan a poner a prueba su relación.

La película utiliza la música, el drama y la nostalgia para explorar el sacrificio que implica perseguir sueños personales cuando estos entran en conflicto con el amor y las decisiones que definen el futuro.

Dear John

Este drama romántico narra la historia de John, un soldado que se enamora de Savannah durante un permiso militar. La distancia y el tiempo se convierten en los principales obstáculos cuando deciden mantener su relación a través de cartas.

Basada en una novela de Nicholas Sparks, la película explora el amor marcado por el sacrificio, las segundas oportunidades y las decisiones que transforman la vida.

HBO Max

The Bridges of Madison County

Francesca, una ama de casa que vive una vida tranquila en Iowa, conoce a Robert, un fotógrafo que llega al lugar para documentar sus famosos puentes. Durante unos días viven un intenso romance que desafía sus responsabilidades familiares.

Esta historia examina el amor inesperado, las decisiones emocionales y los recuerdos que pueden marcar una vida entera, con actuaciones memorables que reflejan pasión y melancolía.

Como agua para chocolate

Ambientada en México a principios del siglo XX, esta historia mezcla romance y tradición cultural para narrar el amor prohibido entre Tita y Pedro. Obligada a cuidar a su madre y renunciar a su relación, Tita expresa sus emociones a través de la cocina.

A través del realismo mágico y drama familiar esta película muestra cómo el amor puede resistir el tiempo, las normas sociales y los sacrificios personales.

Netflix

Crazy Rich Asians

Rachel acompaña a su novio Nick a Singapur sin saber que pertenece a una de las familias más ricas del país. Al descubrir su realidad social, enfrenta prejuicios, celos y la desaprobación familiar.

Esta comedia romántica explora las diferencias culturales, el peso de las tradiciones y la lucha por mantener una relación auténtica en medio del lujo, las expectativas sociales y la presión familiar.

50 First Dates

Henry es un biólogo marino que evita compromisos sentimentales hasta que conoce a Lucy, quien padece pérdida de memoria a corto plazo. Cada día ella olvida lo sucedido anteriormente, obligándolo a reconquistarla constantemente.

Esta comedia romántica alterna entre humor y ternura para crear un ejemplo del poder del amor persistente, la paciencia emocional y la importancia de construir vínculos más allá de los recuerdos.

Disney+

A Walk in the Clouds

Tras regresar de la guerra, un soldado acepta fingir ser el esposo de una joven embarazada para ayudarla frente a su estricta familia.

La convivencia en un viñedo despierta sentimientos reales entre ambos. Este romance de época combina drama familiar, tradición y pasión, explorando cómo el amor puede surgir en situaciones inesperadas y desafiar normas sociales y culturales.

500 Days of Summer

Tom cree en el amor predestinado, mientras Summer mantiene una visión más escéptica sobre las relaciones. A través de una narrativa no lineal, la película muestra su historia desde el enamoramiento hasta un desenlace inesperado.

Este retrato moderno del romance examina expectativas emocionales, idealización sentimental y el crecimiento personal que surge tras enfrentar la realidad del desamor.

Apple TV++

All of You

Simon y Laura mantienen una amistad profunda desde la universidad, pero sus vidas toman caminos distintos cuando una tecnología permite identificar almas gemelas. Años después, ambos enfrentan la posibilidad de replantear sus sentimientos.

Esta combinación de ciencia ficción y romance enseña el conflicto entre el destino, las decisiones personales y el dilema entre aceptar la vida planeada o arriesgarlo todo por amor.

Fly Me to the Moon

Ambientada durante la misión Apolo 11, esta historia mezcla romance y drama histórico al seguir a Kelly, una experta en marketing encargada de proteger la imagen pública de la NASA, y Cole, el director del lanzamiento.

Mientras surge una conexión emocional entre ambos, la presión política y científica pone a prueba sus sentimientos en medio de una carrera espacial que podría cambiar la historia.