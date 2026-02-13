"3 + 3", un show de humor para celebrar San Valentín

Felipe Polanco, Carlos Alfredo Fatule, Cuquín Victoria, Juan Carlos Pichardo, Ariel Santana y Jochy Santos, los protagonistas de "3 + 3". ( SUMINISTRADA )

Como es costumbre en fechas especiales, Escenario 360 anuncia una producción pensada especialmente para su público. Por eso este 14 de febrero, el escenario se vestirá de risas con el show "3 + 3", una propuesta que celebra el Día del Amor y la Amistad a través del humor dominicano.

La producción reunirá, por primera vez, a tres de los comediantes más emblemáticos y longevos del país, junto a tres figuras que representan distintas generaciones posteriores.

"Se trata de un espectáculo que reúne en un mismo escenario a los tres comediantes de más larga trayectoria del país, junto a tres destacados representantes de generaciones posteriores, logrando una combinación única de experiencia, talento y evolución del humor dominicano", explicó Joaquín Geara, productor del evento.

El espectáculo contará con la participación de Jochy Santos, Cuquín Victoria y Felipe Polanco (Boruga), considerados pilares del humor dominicano.

Y junto a estos tres reconocidos humoristas compartirán escena Carlos Alfredo Fatule, Juan Carlos Pichardo y Ariel Santana, representantes de distintas etapas de la comedia local.

Será una combinación perfecta para los enamorados.

Dónde: Escenario 360.

Fecha: sábado 14 de febrero, 8:30 p.m. Boletas: Tix.do

Música a la luz de las velas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/imagen-candelight-757f4628.jpg

Llegó el mes del amor y Candlelight lo celebra como mejor sabe: con música en vivo y un ambiente mágico a la luz de las velas. Este concierto íntimo, que tiene lugar en la Casa San Pablo, propone una velada perfecta para San Valentín, con un repertorio instrumental que despertará muchas emociones y recuerdos.

Sonarán clásicos románticos como Unchained Melody, La Vie En Rose, Can´t Help Falling in Love y My Heart Will Go On, junto a temas inolvidables como All You Need Is Love, Shallow o A Thousand Years. Una experiencia ideal para enamorarse... o volver a hacerlo. Dónde: Casa San Pablo. Fecha: sábado 14 de febrero, 5:00 p.m. Boletas: feverup.com.

En agenda

La magia del circo y la emoción de un gran espectáculo llegan a San Pedro de Macorís con Circo Symphony.

de un gran espectáculo a San Pedro de Macorís con Circo Symphony. En el estadio Telelo Vargas, viernes, 4:00 p.m. y sábado y domingo, 4:30 y 7:30.

Pasea por las calles de la Zona Colonial y recorre la exposición del "Museo en las calles" o adéntrate en la del " Museo en el centro ". En el Centro Cultural Banreservas, Centro Cultural de España, Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y Centro León, en Santiago. Gratis.

del "Museo en las calles" o adéntrate en la del " ". En el Centro Cultural Banreservas, Centro Cultural de España, Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y Centro León, en Santiago. Gratis. Encuentro de lectura y conversatorio sobre " Cumbres borrascosas " con el book club Pasando página. En Downtown Center, viernes 13 de febrero, 7:30 p.m.

" con el book club Pasando página. En Downtown Center, viernes 13 de febrero, 7:30 p.m. Taller de dibujo impartido por Poteleche, como parte del Segundo Encuentro de Dibujo , una actividad abierta a toda la familia. Sábado, 4:00 p.m. en Galería 360.

, una actividad abierta a toda la familia. Sábado, 4:00 p.m. en Galería 360. La película francesa Les choses de la vie se proyectará como parte de los cinefórum de la Cinemateca Dominicana. Sábado, 4:00 p.m.