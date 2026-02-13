La radio celebra su día adaptándose a los retos de la era digital

El Día Mundial de la Radio encuentra al gremio con retos importantes. ( FUENTE EXTERNA )

Cada 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio, una fecha proclamada en 2011 por la Unesco para reconocer la importancia de este medio como herramienta de información, educación y entretenimiento a nivel global.

La jornada recuerda el 13 de febrero de 1946, día en que se creó Radio de las Naciones Unidas, emisora concebida para difundir los principios y actividades del organismo internacional. Desde entonces, la radio ha sido considerada uno de los medios más accesibles y confiables, especialmente en comunidades remotas o en contextos de emergencia.

La radio se caracteriza por su bajo costo de producción y recepción, lo que facilita su acceso en zonas vulnerables o de difícil conectividad. En situaciones de crisis, como desastres naturales o emergencias sanitarias, suele mantenerse operativa cuando otros sistemas fallan, convirtiéndose en una fuente esencial de información inmediata.

Además de su función informativa, la radio ha sido un espacio para el debate democrático, la representación de diversas voces y la promoción de la libertad de expresión. Cada año, la Unesco invita a emisoras y organizaciones a desarrollar contenidos especiales y debates que reflexionen sobre los retos actuales del sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/world-voices-2370-1030x687-14a979c1.jpg Imagen de archivo de una emisora radial. (FUENTE EXTERNA)

De la frecuencia analógica al entorno digital

Lejos de perder vigencia, la radio ha evolucionado hacia nuevos formatos. Hoy se escucha no solo a través de frecuencias tradicionales, sino también mediante plataformas digitales, aplicaciones móviles, transmisiones en línea y pódcast.

Organismos como la International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) destacan que la digitalización ha permitido ampliar el alcance del medio mediante herramientas como la transcripción automática y la traducción en tiempo real, facilitando el acceso a personas con discapacidad auditiva o hablantes de lenguas minoritarias.

La radio dominicana cumple 100 años

La radio dominicana se acerca a un siglo de historia desde que, en 1926, el ingeniero Frank Hatton Guerrero, entonces presidente del Radio Club de Santo Domingo, construyera un pequeño transmisor de amplitud modulada (AM), considerado uno de los primeros pasos formales de la radiodifusión en el país.

Desde esos inicios técnicos, el medio se consolidó como una plataforma esencial para la información, la educación y el entretenimiento de la población.

A lo largo de las décadas, la radio nacional ha atravesado importantes transformaciones, incluyendo el paso de la tecnología análoga a la digital y la incorporación de herramientas como el disco compacto (CD) y los sistemas de automatización durante las décadas de 1980 y 1990.

El 23 de julio se conmemora el Día Nacional de la Radiodifusión Dominicana , fecha instituida para reconocer el desarrollo y el impacto de este medio en la vida social y cultural del país.

, fecha instituida para reconocer el desarrollo y el impacto de este medio en la vida social y cultural del país. De cara a 2026, cuando se celebrarán hitos centenarios vinculados al surgimiento de la radiodifusión en la República Dominicana, diversas instituciones también destacan sus propios aniversarios. Entre ellas figura Radio Televisión Dominicana, que ha superado las siete décadas de trayectoria, adaptándose a los cambios tecnológicos y de consumo.

En la actualidad, la radio continúa siendo uno de los medios de mayor alcance y accesibilidad en el territorio nacional, manteniendo su presencia tanto en frecuencias tradicionales como en plataformas digitales.

2026: Radio e Inteligencia Artificial

Para la edición de 2026, la Unesco estableció como lema "Radio y Inteligencia Artificial". La consigna invita a reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial en la producción, preservación y distribución de contenidos radiofónicos.

Según el organismo, estas herramientas pueden optimizar archivos sonoros, mejorar la accesibilidad y ampliar la creatividad, siempre bajo criterios éticos y de transparencia. La organización subraya que la tecnología debe complementar, y no sustituir, el trabajo humano, base de la credibilidad del medio.

A más de siete décadas de la creación de Radio de las Naciones Unidas y a un siglo del surgimiento de la radiodifusión dominicana, la radio continúa adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales.

Su capacidad de transformación, su cercanía con las audiencias y su función informativa en contextos críticos explican por qué, cada 13 de febrero, el mundo vuelve a reconocerla como un medio vigente y esencial.