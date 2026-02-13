Ciudad Juan Bosch ya tiene un anfiteatro, ¿cómo están los demás que existen en RD?
De iconos turísticos y escenarios históricos a espacios subutilizados, el país exhibe una red cultural desigual que exige gestión, mantenimiento y visión a largo plazo
La República Dominicana cuenta con una red diversa de anfiteatros construidos en distintos momentos con fines culturales, turísticos y comunitarios. Algunos mantienen una cartelera activa y se han consolidado como escenarios de espectáculos internacionales; otros, en cambio, enfrentan limitaciones operativas o evidencian deterioro por falta de mantenimiento.
A propósito de la inauguración el jueves de un anfiteatro en Ciudad Juan Bosch, encabezada por el presidente Luis Abinader, presentamos un recorrido por los principales anfiteatros del país, su ubicación, año de construcción y situación actual.
El modelo exitoso: cuatro décadas de proyección internacional
Anfiteatro de Altos de Chavón
Inaugurado el 20 de agosto del 1982, este anfiteatro de estilo grecorromano no solo es un símbolo arquitectónico, sino también el escenario cultural más consistente del país.
Diseñado por el arquitecto italiano Roberto Coppa, abrió con el histórico "Concert for the Americas", encabezado por Frank Sinatra, acompañado por Buddy Rich, Heart y Carlos Santana.
Con capacidad para más de 5,000 personas, ha recibido a figuras como Juan Luis Guerra, Shakira, Marc Anthony, Andrea Bocelli, Bad Bunny y Karol G.
Su éxito se sustenta en tres factores: gestión privada estable a cargo de Casa de Campo, mantenimiento constante y programación internacional sostenida.
El anfiteatro no depende de ciclos políticos y forma parte integral de un complejo turístico que lo mantiene rentable y actualizado. Es, hasta hoy, el estándar de referencia.
- Ubicación: Altos de Chavón, Casa de Campo, La Romana
- Inauguración: 20 de agosto del 1982
- Capacidad: Más de 5,000 personas
- Estado: Activo
El auge y el abandono en la costa norte
Anfiteatro Juan Lockward (La Puntilla)
Construido en el 2017 por la Presidencia de la República y el Ministerio de Turismo, el anfiteatro de La Puntilla nació como parte de una estrategia para revitalizar Puerto Plata. Con 1,877.68 metros cuadrados y capacidad para unas 4,000 personas, generó 150 empleos directos y alrededor de 600 indirectos durante su etapa de mayor actividad.
Entre 2017 y 2020 fue sede de espectáculos que atrajeron visitantes nacionales y extranjeros, dinamizando hoteles, restaurantes y transporte local. Sin embargo, la falta de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo tras la pandemia marcó su declive.
Durante una visita a mediados del 2025, reporteros de Diario Libre constataron un deterioro visible: madera podrida en el escenario, estructuras metálicas oxidadas, plafones afectados por filtraciones y camerinos en mal estado. El parque La Puntilla, contiguo al anfiteatro, también presenta áreas infantiles y mobiliario en ruinas.
Tras la publicación del reportaje, el patronato administrador informó que inició una evaluación técnica para determinar el alcance de los daños y los costos de reparación.
- Ubicación: Puerto Plata
- Inauguración: 2017
- Capacidad: Aproximadamente 4,000 personas
- Estado: En proceso de evaluación técnica tras evidencias de deterioro
Infraestructura deportiva reconvertida y subutilizada
Anfiteatro Luisito Martí
Ubicado en el Parque del Este, próximo al Faro a Colón, fue construido con motivo de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. Tiene capacidad para unas 4,000 personas y forma parte del complejo deportivo desarrollado para ese evento.
Tras los Juegos Panamericanos, su uso ha sido esporádico. No mantiene una cartelera estable ni programación periódica de gran escala. Aunque la infraestructura permanece en pie, su potencial como espacio cultural metropolitano está lejos de aprovecharse plenamente.
Este caso refleja un patrón común en obras concebidas para acontecimientos puntuales: una vez concluye el evento que justificó su construcción, surge el desafío de redefinir su función y garantizar su sostenibilidad.
- Ubicación: Parque del Este, Santo Domingo Este
- Construcción: 2003
- Capacidad: Aproximadamente 4,000 personas
- Estado: Infraestructura operativa, pero con uso limitado
Cultura urbana bajo restricciones
Anfiteatro Nuryn Sanlley
Situado en la Plaza Iberoamericana y construido durante la gestión municipal de Roberto Salcedo, tiene capacidad para 2,700 personas y fue concebido como un espacio cultural urbano accesible.
No obstante, las quejas por contaminación sónica limitaron su operación. Actualmente, se utiliza para actividades culturales específicas y eventos no masivos, bajo la administración de la Alcaldía del Distrito Nacional.
Su caso evidencia la tensión entre desarrollo cultural y convivencia urbana en zonas residenciales densamente pobladas.
- Ubicación: Plaza Iberoamericana, Distrito Nacional
- Capacidad: 2,700 personas
- Estado: Uso restringido por regulaciones de ruido
Una apuesta comunitaria reciente
Anfiteatro y parque La Gaviota
Inaugurado con una inversión superior a 407 millones de pesos, este complejo abarca 38,780 metros cuadrados que integran parque público, áreas verdes, gimnasio al aire libre y zona para espectáculos.
Forma parte del modelo de desarrollo urbano de Ciudad Juan Bosch, impulsado por el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo (VBC-RD), en coordinación con Movexco Constructora. A diferencia de otros anfiteatros concebidos como polos turísticos, este nace con vocación comunitaria: servir como centro cultural y recreativo para miles de residentes.
Su sostenibilidad dependerá de la programación permanente y del mantenimiento sistemático, dos factores que han determinado el éxito o fracaso de sus predecesores.
- Ubicación: Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este
- Inauguración: 2026
- Inversión: 407 millones
- Extensión: 38,780 m²
- Estado: Recientemente inaugurado
Más allá de la infraestructura
De acuerdo con expertos en el tema, el mapa de los anfiteatros dominicanos revela una constante: la infraestructura, por sí sola, no garantiza vitalidad cultural. Los espacios que mantienen actividad sostenida comparten tres elementos fundamentales:
Un modelo de gestión claro y estable, un presupuesto fijo para mantenimiento y una programación continua que asegure flujo de público.
Un anfiteatro es una edificación de la antigüedad clásica, de planta elíptica o circular, diseñada para albergar espectáculos públicos masivos y se caracteriza por un graderío escalonado que rodea completamente una arena central.