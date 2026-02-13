Ciudad Juan Bosch ya tiene un anfiteatro, ¿cómo están los demás que existen en RD?

Vista general de varios anfiteatros dominicanos que evidencian realidades contrastantes: desde escenarios con programación activa y mantenimiento constante hasta espacios con uso limitado o en deterioro. ( ARCHIVO )

La República Dominicana cuenta con una red diversa de anfiteatros construidos en distintos momentos con fines culturales, turísticos y comunitarios. Algunos mantienen una cartelera activa y se han consolidado como escenarios de espectáculos internacionales; otros, en cambio, enfrentan limitaciones operativas o evidencian deterioro por falta de mantenimiento.

A propósito de la inauguración el jueves de un anfiteatro en Ciudad Juan Bosch, encabezada por el presidente Luis Abinader, presentamos un recorrido por los principales anfiteatros del país, su ubicación, año de construcción y situación actual.

El modelo exitoso: cuatro décadas de proyección internacional

Anfiteatro de Altos de Chavón

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/tumblrngokm6wkac1tpmq75o11280-bc056276.jpg El Anfiteatro de Altos de Chavón. (FUENTE EXTERNA)

Inaugurado el 20 de agosto del 1982, este anfiteatro de estilo grecorromano no solo es un símbolo arquitectónico, sino también el escenario cultural más consistente del país.

Diseñado por el arquitecto italiano Roberto Coppa, abrió con el histórico "Concert for the Americas", encabezado por Frank Sinatra, acompañado por Buddy Rich, Heart y Carlos Santana.

Con capacidad para más de 5,000 personas, ha recibido a figuras como Juan Luis Guerra, Shakira, Marc Anthony, Andrea Bocelli, Bad Bunny y Karol G.

Su éxito se sustenta en tres factores: gestión privada estable a cargo de Casa de Campo, mantenimiento constante y programación internacional sostenida.

El anfiteatro no depende de ciclos políticos y forma parte integral de un complejo turístico que lo mantiene rentable y actualizado. Es, hasta hoy, el estándar de referencia.

Ubicación: Altos de Chavón, Casa de Campo , La Romana

Altos de Chavón, , La Romana Inauguración: 20 de agosto del 1982

20 de agosto del 1982 Capacidad: Más de 5,000 personas

Más de 5,000 personas Estado: Activo

El auge y el abandono en la costa norte

Anfiteatro Juan Lockward (La Puntilla)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/anfiteatro-pop-c8f98678.jpg El anfiteatro Juan Lockward tras la inauguración. (ARCHIVO)

Construido en el 2017 por la Presidencia de la República y el Ministerio de Turismo, el anfiteatro de La Puntilla nació como parte de una estrategia para revitalizar Puerto Plata. Con 1,877.68 metros cuadrados y capacidad para unas 4,000 personas, generó 150 empleos directos y alrededor de 600 indirectos durante su etapa de mayor actividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/18/anfiteatro-a2971184.jpg El anfiteatro de Puerto Plata. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Entre 2017 y 2020 fue sede de espectáculos que atrajeron visitantes nacionales y extranjeros, dinamizando hoteles, restaurantes y transporte local. Sin embargo, la falta de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo tras la pandemia marcó su declive.

Durante una visita a mediados del 2025, reporteros de Diario Libre constataron un deterioro visible: madera podrida en el escenario, estructuras metálicas oxidadas, plafones afectados por filtraciones y camerinos en mal estado. El parque La Puntilla, contiguo al anfiteatro, también presenta áreas infantiles y mobiliario en ruinas.

Tras la publicación del reportaje, el patronato administrador informó que inició una evaluación técnica para determinar el alcance de los daños y los costos de reparación.

Ubicación: Puerto Plata

Puerto Plata Inauguración: 2017

2017 Capacidad: Aproximadamente 4,000 personas

Aproximadamente 4,000 personas Estado: En proceso de evaluación técnica tras evidencias de deterioro

Infraestructura deportiva reconvertida y subutilizada

Anfiteatro Luisito Martí

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/show-de-bad-bunny-en-el-super-bowl-11-97a1853e.jpg El anfiteatro ubicado en el Parque del Este. (ARCHIVO)

Ubicado en el Parque del Este, próximo al Faro a Colón, fue construido con motivo de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. Tiene capacidad para unas 4,000 personas y forma parte del complejo deportivo desarrollado para ese evento.

Tras los Juegos Panamericanos, su uso ha sido esporádico. No mantiene una cartelera estable ni programación periódica de gran escala. Aunque la infraestructura permanece en pie, su potencial como espacio cultural metropolitano está lejos de aprovecharse plenamente.

Este caso refleja un patrón común en obras concebidas para acontecimientos puntuales: una vez concluye el evento que justificó su construcción, surge el desafío de redefinir su función y garantizar su sostenibilidad.

Ubicación: Parque del Este , Santo Domingo Este

, Santo Domingo Este Construcción: 2003

2003 Capacidad: Aproximadamente 4,000 personas

Aproximadamente 4,000 personas Estado: Infraestructura operativa, pero con uso limitado

Cultura urbana bajo restricciones

Anfiteatro Nuryn Sanlley

Situado en la Plaza Iberoamericana y construido durante la gestión municipal de Roberto Salcedo, tiene capacidad para 2,700 personas y fue concebido como un espacio cultural urbano accesible.

No obstante, las quejas por contaminación sónica limitaron su operación. Actualmente, se utiliza para actividades culturales específicas y eventos no masivos, bajo la administración de la Alcaldía del Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_5434614_20150824145943.jpg El anfiteatro Nuryn Sanlley. (ARCHIVO)

Su caso evidencia la tensión entre desarrollo cultural y convivencia urbana en zonas residenciales densamente pobladas.

Ubicación: Plaza Iberoamericana , Distrito Nacional

, Distrito Nacional Capacidad: 2,700 personas

2,700 personas Estado: Uso restringido por regulaciones de ruido

Una apuesta comunitaria reciente

Anfiteatro y parque La Gaviota

Inaugurado con una inversión superior a 407 millones de pesos, este complejo abarca 38,780 metros cuadrados que integran parque público, áreas verdes, gimnasio al aire libre y zona para espectáculos.

Forma parte del modelo de desarrollo urbano de Ciudad Juan Bosch, impulsado por el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo (VBC-RD), en coordinación con Movexco Constructora. A diferencia de otros anfiteatros concebidos como polos turísticos, este nace con vocación comunitaria: servir como centro cultural y recreativo para miles de residentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/inauguran-anfiteatro-y-parque-la-gaviota-en-ciudad-juan-bosch-a294fff4.jpeg Durante la inauguración del anfiteatro y parque La Gaviota. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Su sostenibilidad dependerá de la programación permanente y del mantenimiento sistemático, dos factores que han determinado el éxito o fracaso de sus predecesores.

Ubicación: Ciudad Juan Bosch , Santo Domingo Este

, Santo Domingo Este Inauguración: 2026

2026 Inversión: 407 millones

407 millones Extensión: 38,780 m²

38,780 m² Estado: Recientemente inaugurado

Más allá de la infraestructura

De acuerdo con expertos en el tema, el mapa de los anfiteatros dominicanos revela una constante: la infraestructura, por sí sola, no garantiza vitalidad cultural. Los espacios que mantienen actividad sostenida comparten tres elementos fundamentales:

Un modelo de gestión claro y estable, un p resupuesto fijo para mantenimiento y una p rogramación continua que asegure flujo de público.

¿Cómo es un anfiteatro? Un anfiteatro es una edificación de la antigüedad clásica, de planta elíptica o circular, diseñada para albergar espectáculos públicos masivos y se caracteriza por un graderío escalonado que rodea completamente una arena central.