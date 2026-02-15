Actor dominicano Jorge Lendeborg Jr. se integra al elenco de "The Last of Us"

El actor dominicano Jorge Lendeborg Jr. interpretará a Manny en el esperado cierre de la exitosa serie de HBO "The Last of Us". ( FUENTE EXTERNA )

El talento dominicano sigue conquistando espacios clave en Hollywood, y esta vez lo hace de la mano de Jorge Lendeborg Jr., quien ha sido confirmado como parte de la tercera y última temporada de The Last of Us.

El actor dará vida a Manny, un personaje esencial dentro del círculo cercano de Abby, cuya presencia será determinante en el desenlace de la historia.

Este nuevo papel representa un paso importante en su carrera, especialmente después de su participación en grandes producciones como Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: No Way Home y Bumblebee.

Ahora, Lendeborg Jr. deja atrás el universo de superhéroes para adentrarse en una narrativa mucho más cruda y emocional, inspirada en el aclamado videojuego de Naughty Dog.

Su incorporación llega además tras la salida de Danny Ramírez, quien originalmente interpretaría el personaje, pero no pudo continuar en el proyecto por conflictos de agenda.

Así, el actor dominicano asume un rol que los fanáticos consideran clave dentro de la compleja evolución de Abby, interpretada por Kaitlyn Dever.

Del universo de superhéroes a una historia multipremiada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/15/the-last-of-us-hbo-saison-2-key-art-fceaafe2.jpg

La nueva temporada, que también contará con el regreso de Bella Ramsey como Ellie, se centrará en el conflicto entre los Wolves (WLF) y los Seraphites, en una Seattle devastada por la guerra y la supervivencia.

En este contexto, Manny no será solo un personaje secundario, sino una pieza fundamental dentro de la narrativa emocional y dramática que definirá el cierre de la serie.

Creada por Craig Mazin y Neil Druckmann, la producción se ha consolidado como una de las adaptaciones más exitosas de un videojuego a la televisión, acumulando premios Emmy y una audiencia global fiel.

El rodaje de esta última temporada está previsto para iniciar en abril, y aunque todavía no hay fecha oficial de estreno, la expectativa entre los seguidores ya es enorme.

Con este nuevo papel, Jorge Lendeborg Jr. no solo amplía su presencia en grandes producciones internacionales, sino que también reafirma el creciente impacto del talento dominicano en la industria audiovisual global.