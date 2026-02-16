Mar de Palabras se alía al Clúster Turístico de Santo Domingo para promover el turismo cultural

Minerva del Risco, Silvanh Riedl, Rosanna Rivera, Yulissa Álvarez Caro y Soledad Álvarez formalizaron el acuerdo que impulsará la proyección internacional de Mar de Palabras y consolidará la Ciudad Colonial como un destino cultural del Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

El festival literario Mar de Palabras y el Clúster Turístico de Santo Domingo formalizaron una alianza estratégica para impulsar la proyección internacional del evento y consolidar la Ciudad Colonial como un destino cultural del Caribe.

El acuerdo fue formalizado en una reunión entre la directora general de Mar de Palabras, Minerva del Risco; Silvanh Riedl, en representación del Clúster; la directora de Turismo de la Ciudad Colonial, Rosanna Rivera; así como la directora ejecutiva del festival, Yulissa Álvarez Caro y la reconocida escritora Soledad Álvarez, Premio Nacional de Literatura 2022 y miembro del Consejo Consultivo de este evento literario.

Impulso turístico

La segunda edición de Mar de Palabras se celebrará los días 19, 20 y 21 de junio con la participación de más de 40 autores internacionales y dominicanos.

Durante estos tres días, la Ciudad Colonial acogerá conversatorios, talleres formativos, lecturas y encuentros abiertos al público, lo que contribuye a dinamizar la vida cultural y a diversificar la oferta turística de Santo Domingo.

El acuerdo con el Clúster Turístico reconoce el valor de iniciativas culturales como Mar de Palabras, capaces de generar movimiento económico, atraer visitantes y articular a diversos sectores en torno a una programación que combina literatura y pensamiento.

La alianza busca fortalecer el compromiso de posicionar al festival como un referente del turismo cultural en la región, con su programación continua, curatorialmente sólida y alineada con estándares internacionales.

La escritora Minerva del Risco afirmó en el encuentro que Mar de Palabras nació en 2025 con el sueño de lograr que la literatura del país y del Caribe trascienda su ámbito insular y se enriquezca a partir de un diálogo e interacción con otras manifestaciones literarias y autores que nos visitarán cada año.

"Estamos seguros de que llegará un importante número de asistentes, tanto extranjeros como dominicanos, que visitarán o se hospedarán en la Ciudad Colonial, impactando positivamente la actividad cultural, hotelera, gastronómica y comercial del entorno", expresó Silvanh Riedl, del Clúster.

Mar de Palabras es el primer festival de literatura en la región del Caribe y está dedicado a promover la creatividad y el pensamiento crítico.

Convoca a personalidades locales e internacionales para debatir sobre los retos sociales, económicos y medioambientales de nuestro tiempo, que impulsa un flujo sostenido de visitantes interesados en experiencias culturales de alto valor en Santo Domingo.