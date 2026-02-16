×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Mar de Palabras
Mar de Palabras

Mar de Palabras se alía al Clúster Turístico de Santo Domingo para promover el turismo cultural

La segunda edición del festival literario se celebrará los días 19, 20 y 21 de junio con la participación de más de 40 autores internacionales y dominicanos

    Expandir imagen
    Mar de Palabras se alía al Clúster Turístico de Santo Domingo para promover el turismo cultural
    Minerva del Risco, Silvanh Riedl, Rosanna Rivera, Yulissa Álvarez Caro y Soledad Álvarez formalizaron el acuerdo que impulsará la proyección internacional de Mar de Palabras y consolidará la Ciudad Colonial como un destino cultural del Caribe. (FUENTE EXTERNA)

    El festival literario Mar de Palabras y el Clúster Turístico de Santo Domingo formalizaron una alianza estratégica para impulsar la proyección internacional del evento y consolidar la Ciudad Colonial como un destino cultural del Caribe.

    El acuerdo fue formalizado en una reunión entre la directora general de Mar de Palabras, Minerva del Risco; Silvanh Riedl, en representación del Clúster; la directora de Turismo de la Ciudad Colonial, Rosanna Rivera; así como la directora ejecutiva del festival, Yulissa Álvarez Caro y la reconocida escritora Soledad Álvarez, Premio Nacional de Literatura 2022 y miembro del Consejo Consultivo de este evento literario.

    Impulso turístico

    La segunda edición de Mar de Palabras se celebrará los días 19, 20 y 21 de junio con la participación de más de 40 autores internacionales y dominicanos.

    Durante estos tres días, la Ciudad Colonial acogerá conversatorios, talleres formativos, lecturas y encuentros abiertos al público, lo que contribuye a dinamizar la vida cultural y a diversificar la oferta turística de Santo Domingo.

    El acuerdo con el Clúster Turístico reconoce el valor de iniciativas culturales como Mar de Palabras, capaces de generar movimiento económico, atraer visitantes y articular a diversos sectores en torno a una programación que combina literatura y pensamiento.

    La alianza busca fortalecer el compromiso de posicionar al festival como un referente del turismo cultural en la región, con su programación continua, curatorialmente sólida y alineada con estándares internacionales.

    La escritora Minerva del Risco afirmó en el encuentro que Mar de Palabras nació en 2025 con el sueño de lograr que la literatura del país y del Caribe trascienda su ámbito insular y se enriquezca a partir de un diálogo e interacción con otras manifestaciones literarias y autores que nos visitarán cada año.

    "Estamos seguros de que llegará un importante número de asistentes, tanto extranjeros como dominicanos, que visitarán o se hospedarán en la Ciudad Colonial, impactando positivamente la actividad cultural, hotelera, gastronómica y comercial del entorno", expresó Silvanh Riedl, del Clúster.

    Mar de Palabras es el primer festival de literatura en la región del Caribe y está dedicado a promover la creatividad y el pensamiento crítico.

    Convoca a personalidades locales e internacionales para debatir sobre los retos sociales, económicos y medioambientales de nuestro tiempo, que impulsa un flujo sostenido de visitantes interesados en experiencias culturales de alto valor en Santo Domingo.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.