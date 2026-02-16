El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos rindirá homenaje póstumo a Ada Balcácer

La familia de la artista plástica Ada Balcácer, junto al Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), invitó a la comunidad cultural y al público en general a participar en un homenaje póstumo en su memoria, tras su fallecimiento el 25 de diciembre de 2025 en Miami, a los 95 años.

La información sobre su deceso fue compartida en su momento por Joel Gonell, presidente del Codap, a través de sus redes sociales, lo que generó numerosas muestras de pesar en el ámbito artístico nacional.

Ceremonia de homenaje póstumo

La ceremonia se celebrará el 18 de febrero, de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la iglesia Cristo Resucitado del cementerio Puerta del Cielo, donde serán expuestas sus cenizas. Posteriormente, se realizarán las honras fúnebres.

Una vida dedicada al arte

Nacida en Santo Domingo en 1930, Ada Balcácer se consolidó como una de las figuras más influyentes de las artes visuales dominicanas. Su obra se caracterizó por el uso expresivo del color, la luz y una profunda dimensión espiritual, elementos que marcaron su lenguaje plástico a lo largo de más de seis décadas de trayectoria.

Formó parte del movimiento Nueva Imagen, surgido en 1972, donde desarrolló una pintura vibrante y de marcada identidad. Su dominio de la composición y su exploración de formas y texturas la convirtieron en referente para varias generaciones.

Trayectoria y reconocimientos

Balcácer se formó en la Escuela Nacional de Artes Visuales , bajo la tutela de maestros como Josep Gausachs y Celeste Woss y Gil . Posteriormente amplió sus estudios en la Art Students League de Nueva York, ciudad donde residió durante doce años.

(UASD), contribuyendo a la formación de nuevos artistas. Entre los reconocimientos que recibió figuran el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011 y la distinción como Reserva Cultural de la Nación en 2017, otorgada por el Banco de Reservas , que designó con su nombre su principal sala de exposiciones. Ese mismo año, el Centro Cultural Eduardo León Jimenes le dedicó la retrospectiva Alas y raíces , y recientemente el Centro Cultural Banreservas presentó la muestra Espacio y tiempo en su honor.

