Escuela Libre de Herrera realiza destacada presentación en el anfiteatro La Gaviota

El evento reafirmó la importancia de la formación artística en la República Dominicana, con la participación de egresados del programa Escuelas Libres

    Expandir imagen
    Escuela Libre de Herrera realiza destacada presentación en el anfiteatro La Gaviota
    Presentación artística de las escuelas participantes en el anfiteatro, como parte del cierre del Programa de Escuelas Libres.
    (SUMINISTRADA)

    El Sistema Nacional de Escuelas Libres del Ministerio de Cultura brilló con una gran presentación en el recién inaugurado anfiteatro La Gaviota de la Ciudad Juan Bosh por el presidente Luis Abinader.

    La Escuela Libre de Herrera, junto al Centro Cultural de Herrera y acompañada por talentosos percusionistas de Capotillo, Guachupita y Villa María, egresados del programa Escuelas Libres, ofreció un espectáculo cargado de energía, ritmo y talento.

    Presentación destacada de la Escuela Libre de Herrera

    La presentación contó con la dirección de David Almengod, director del Programa de Escuelas Libres, quien además estuvo al frente junto a Eudy Ramirez del impactante número de tanques que formó parte de la puesta en escena.

    Expandir imagen
    Infografía
    David Almengod dirigió la presentación y, junto a Eudy Ramírez, encabezó el número de tanques.
    Durante la noche también se presentaron las diferentes compañías de Bellas Artes, todas bajo la sombrilla del Viceministerio de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez, demostrando la fuerza, diversidad y calidad del movimiento artístico nacional.

    • El público disfrutó de una producción de alto nivel, cuidadosamente montada por el Ministerio de Cultura, reafirmando su compromiso de seguir impulsando la formación y el desarrollo artístico en todo el país.
    • Una noche que celebró el talento joven, la música y el poder transformador de la cultura.
