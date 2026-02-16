Mariasela Álvarez anuncia que su programa "Esta noche Mariasela" sale del aire

La comunicadora Mariasela Álvarez anunció su retiro de la televisión dominicana y el cierre definitivo de su programa Esta Noche Mariasela, que se transmite por Color Visión. La última emisión será el 26 de febrero, fecha que coincide con la conmemoración de sus 35 años de trayectoria en los medios.

"Hoy comienzo el programa siendo portavoz de una noticia, más bien de una decisión, que es posible no sea del todo de su agrado, pero sé que con el tiempo la comprenderán", expresó al iniciar su intervención.

Álvarez recordó que en febrero de 1991, siendo una joven arquitecta de 31 años, dio sus primeros pasos en el medio televisivo. "Hacía mis pinitos en este medio fascinante, quizás no del todo consciente de lo que ese paso significaría en mi vida: un parteaguas, un antes y un después", afirmó.

La productora de televisión explicó que la televisión le permitió desarrollarse más allá de lo profesional. "La TV me ha permitido, entre muchas cosas, expresarme, entrevistar a grandes personalidades, dar a conocer historias de personas ordinarias con vidas extraordinarias, mostrando los mejores valores de nuestra gente", señaló.

Trayectoria y legado en la televisión dominicana

También destacó el enfoque del espacio. "Hemos promovido el pensamiento crítico, el debate plural, el arte y la cultura, intentando influir para bien en el colectivo social", dijo.

Uno de los momentos más emotivos de su mensaje estuvo centrado en la relación con el público. "Me ha permitido ganarme el privilegio de entrar en sus hogares cada noche y, sin muchas veces saberlo, quedarme y ser parte de su familia", expresó.

Añadió: "Se convirtió en mi hogar fuera del hogar, y ustedes en mi familia fuera de mi familia. No ha podido haberme dado más".

Álvarez reconoció que la decisión de cerrar el programa no fue sencilla. "Esta ha sido una decisión muy difícil de tomar; primero por nosotros, la gente que trabaja para ustedes cada día; por la TV, que sabemos necesita programas y voces como las nuestras, pero sobre todo por ustedes, nuestro público fiel", manifestó.

La comunicadora recordó que en una etapa anterior decidió mudarse a España, haciendo una pausa en su carrera en la televisión dominicana. Ese cambio, explicó en su momento, también respondió a la necesidad de cerrar ciclos y abrir otros nuevos, una dinámica que ahora vuelve a repetirse.

"Por razones muy personales, necesito cerrar este ciclo, como una vez hice, esperando que en el próximo podamos reencontrarnos" Mariasela Álvarez Presentadora de televisión “

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/mariasela-alvarez-11207383520190818082332-0411b731.jpg Mariasela Álvarez suma 35 años de trayectoria en los medios. (FUENTE EXTERNA)

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de regresar en otro medio de comunicación. "Nuestra voz no se apaga y seguirá contando nuevas historias de otra manera, más adelante", aseguró.

Sobre el cierre definitivo del espacio, precisó: "El 26 será la última emisión y ese día haremos algo muy especial, echando la vista atrás y viendo la huella que no se ha de volver a pisar".

Con estas palabras, Mariasela Álvarez pone fin a una etapa de 35 años en la televisión dominicana, al tiempo que celebra su trayectoria y deja abierta la puerta a futuros proyectos en el ámbito de la comunicación.