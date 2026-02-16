"Todas las manifestaciones del agua", la nueva muestra pictórica de Mario Dávalos llegará al MAM

"Todas las manifestaciones del agua", la nueva muestra pictórica de Mario Dávalos, es una reflexión pictórica sobre naturaleza, simulación y contemporaneidad. ( FUENTE EXTERNA )

El artista dominicano Mario Dávalos inaugurará este jueves 19 de febrero de 2026, a las 7:00 p.m., la exposición Todas las manifestaciones del agua en el Museo de Arte Moderno.

La muestra, presentada por Heliconia Projects, permanecerá abierta al público hasta el 19 de abril y contará con la curaduría de Sara Hermann y museografía de Orlando Isaac.

La exposición reúne un conjunto de pinturas que examinan el agua más allá de su condición física, abordándola como materia simbólica, psicológica y cultural.

A través de paisajes ambiguos, situados entre lo orgánico y lo artificial, lo sagrado y lo administrado, Dávalos propone una reflexión sobre la forma en que la civilización transforma y controla aquello que alguna vez fue indómito.

Lejos de la visión romántica del paisaje, las obras presentan escenarios intervenidos y cuerpos de agua domesticados, donde la naturaleza aparece como una construcción cultural y como el resultado de una relación cada vez más instrumental con el entorno.

Explorar la naturaleza

En palabras de la curadora Sara Hermann: "En estas pinturas, el agua deja de ser un fondo o un motivo decorativo para convertirse en una pregunta abierta. Dávalos nos sitúa frente a paisajes que parecen ofrecer descanso, pero que en realidad revelan una inquietud profunda sobre nuestra forma de habitar y administrar lo natural".

La muestra forma parte de una investigación artística más amplia sobre el paisaje contemporáneo, la simulación de la naturaleza y la sustitución de lo sagrado por lógicas de consumo y control, temas centrales en la producción reciente del artista.

Como señala Dávalos: "Esta exposición es el resultado de casi tres años de trabajo y reflexión. Es una exploración sobre cómo nos relacionamos hoy con la naturaleza -el agua y la tierra- entre lo real y lo simulado, entre lo espiritual y lo contemporáneo. Más allá de la muestra, es un momento muy especial en mi proceso personal y artístico".

El origen de estas obras se encuentra en experiencias directas con el territorio, lejos del espacio tradicional del estudio.



El artista cuenta que su trabajo comienza lejos del estudio, con experiencia de campo en lugares remotos y agrestes.

"Este conjunto de trabajos se ha ido formando principalmente en los últimos seis años y surge de una preocupación central: el marco moral y perceptivo que organiza la vida contemporánea", añade.

Desde esta perspectiva, la exposición cuestiona el modo en que el pensamiento contemporáneo ha redefinido la relación entre el ser humano y la naturaleza.

"En este marco, nuestra relación con la naturaleza ha cambiado radicalmente. La naturaleza ya no se entiende como origen o misterio, sino como una reserva de energía, materia y valor potencial; algo que hay que gestionar, optimizar y explotar. Ya no pertenecemos al mundo; lo administramos", explica el artista dominicano.

Las obras también exploran la contradicción entre la destrucción de la naturaleza y su constante recreación simbólica: "A medida que erosionamos la naturaleza real, insistimos en simularla. Esta simulación no está pensada para la contemplación, sino para el entretenimiento".

Y es en este contexto que la pintura emerge como un acto de resistencia frente a la velocidad y la lógica productiva contemporánea. "Para mí, la pintura funciona como una interrupción. Se resiste a la velocidad, la inmediatez y la gratificación fácil. No busca explicar ni entretener, sino ralentizar las cosas", confiesa Dávalos.

La inauguración, abierta al público, se realizará en Santo Domingo este jueves 19 de febrero a las 7:00 p.m., marcando un nuevo capítulo en la trayectoria del artista y ofreciendo al público una experiencia contemplativa que invita a reconsiderar nuestra relación con el mundo natural y sus representaciones.

