Cuenta regresiva para la final más esperada de Dominicana´s Got Talent

Tras 19 episodios y más de 200 actos, tres finalistas competirán por tres millones de pesos en una noche que promete emociones, historias y talento sin límites

    Expandir imagen
    Cuenta regresiva para la final más esperada de Dominicana´s Got Talent
    La decisión final recaerá en los jueces de DGT, Waddys Jáquez, Nashla Bogaert, Pamela Sued e Irving Alberti, quienes elegirán al ganador del reality. (FUENTE EXTERNA)

    Después de semanas de audiciones, historias inspiradoras y momentos virales, Dominicana´s Got Talent entra en su etapa decisiva.

    El reality show, que se ha convertido en uno de los espacios más queridos por el público dominicano, llega a su gran final con diez actos que lo darán todo por el premio mayor de tres millones de pesos.

    Expandir imagen
    Infografía

    A lo largo de 19 episodios, el programa ha llevado al público en un recorrido lleno de sorpresas. Desde voces que estremecen hasta propuestas escénicas innovadoras, más de 200 actos han pasado por el escenario, recordándole a la audiencia que el talento puede surgir en cualquier lugar y en cualquier etapa de la vida.

    Pero más allá de la competencia, el programa ha conectado con el público por su mensaje: creer en los sueños, apostar por uno mismo y demostrar que la disciplina y la pasión pueden transformar destinos.

    Un fenómeno que trasciende la pantalla

    Expandir imagen
    Infografía

    El impacto del programa no se ha quedado solo en la televisión. Sus contenidos han acumulado más de 284 millones de visualizaciones y 12 millones de horas reproducidas en YouTube, además de alcanzar a más de 8.2 millones de personas en redes sociales.

    Este alcance ha permitido que el talento dominicano llegue a audiencias en países como Estados Unidos, Argentina y México.

    Para sus productores, entre ellos Tuto Guerrero, Gilberto Morillo, Nashla Bogaert y David Maler, la esencia del formato internacional Got Talent está en su carácter inclusivo.

    El escenario se convierte en un punto de encuentro donde niños, jóvenes y adultos comparten el mismo sueño, demostrando que no existen barreras cuando se trata de talento.

    Ese espíritu ha sido clave para que el programa no solo entretenga, sino que también inspire. Cada presentación es un recordatorio de que detrás de cada acto hay una historia de esfuerzo, superación y valentía.

    La cita final será este miércoles 18 de febrero a las 8:00 de la noche por Color Visión. Y si algo ha dejado claro esta temporada, es que, gane quien gane, el verdadero triunfo ha sido mostrar al país -y al mundo- el poder y la diversidad del talento dominicano.

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.