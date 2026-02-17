La periodista Nuria Piera reacciona al cierre del programa de Mariasela Álvarez

La periodista Nuria Piera y la comunicadora Mariasela Álvarez, dos figuras influyentes de la televisión dominicana, protagonizan un momento de respeto y solidaridad tras el anuncio del cierre de Esta Noche Mariasela. ( FUENTE EXTERNA )

La productora y conductora de televisión Nuria Piera reaccionó con un extenso y emotivo mensaje tras el anuncio de Mariasela Álvarez de que su programa Esta Noche Mariasela (ENM) saldrá del aire el próximo 26 de febrero, luego de 14 años de transmisión ininterrumpida por Color Visión .

Lejos de cuestionar la decisión, Piera centró su reflexión en la firmeza y claridad con la que su colega asumió el cierre de esta etapa profesional.

"Tu total convicción me deja pensativa. Me coloca en ese silencio donde, a veces, no sabemos bien cómo reaccionar, qué decir o incluso cómo acompañar", escribió en su cuenta de Instagram.

Agregó que ese silencio no nace de la indiferencia, sino del respeto. "No por falta de amor o de interés, sino porque cuando una decisión nace de una certeza tan clara, no hay consejos que añadir ni caminos que sugerir. Solo queda escuchar, comprender y respetar", sostuvo.

La periodista confesó que internamente atravesó momentos de duda frente a la determinación de Álvarez. "Ha habido momentos —no puedo evitarlo— en los que he dudado, tratando de entender y aceptar tu determinación", expresó.

Incluso, admitió haberse cuestionado la salida del programa. "Me he preguntado por qué no seguir luchando por algo que hace bien, que suma, que deja huella...", escribió.

"Te ha tocado luchar, demostrar, permanecer con viento a favor y en contra" Nuria Piera Productora de televisión “

Sin embargo, aseguró que la respuesta estaba en una frase pronunciada por la propia Mariasela: "Es lo que entiendo que corresponde".

Para Piera, esa expresión sintetiza carácter y visión de futuro. "Por eso me has dado una lección de vida. Quien sabe lo que quiere —o lo que necesita— en el ahora para alcanzar lo que entiende que le corresponde en el mañana, posee esa fortaleza poco común", afirmó.

En otro fragmento del mensaje, destacó la trayectoria de lucha de su amiga en la televisión dominicana. "Te ha tocado luchar, demostrar, permanecer con viento a favor y en contra", escribió.

Añadió una metáfora para describirla: "Has sido capitana de tu vida, con un timón firme y la mirada siempre al norte. Has navegado mares calmos y tormentosos sin perder rumbo ni esencia".

Y concluyó con palabras de respaldo y afecto: "Hoy eres, una vez más, valiente. Hoy, como siempre, decides tu camino. Hoy construyes andamios para lo que venga, tenga dónde sostenerse. Hoy no dices adiós. Hoy dices hasta luego. Hoy y siempre, tu amiga del alma".

El anuncio de Mariasela

Mariasela Álvarez comunicó la decisión al inicio de su programa, en el contexto de la celebración de sus 35 años en la televisión.

"Hoy comienzo el programa siendo portavoz de una noticia, más bien de una decisión, que es posible no sea del todo de su agrado, pero sé que con el tiempo la comprenderán", expresó.

Recordó que en febrero de 1991 inició su trayectoria en la pantalla chica. "Una joven arquitecta de apenas 31 años hacía sus pinitos en este medio fascinante, quizás no del todo consciente de lo que ese paso significaría en su vida: un parteaguas", manifestó.

Sobre lo que ha significado la televisión en su vida, afirmó: "Me ha permitido expresarme, entrevistar a grandes personalidades, promover el pensamiento crítico, el debate plural, el arte y la cultura".

También subrayó el vínculo con la audiencia. "Se convirtió en mi hogar fuera del hogar, y ustedes en mi familia fuera de mi familia. No ha podido haberme dado más", dijo.

Álvarez explicó que la decisión responde a razones personales. "Por razones muy personales, necesito cerrar este ciclo... nuestra voz no se apaga y seguirá contando nuevas historias de otra manera, más adelante", adelantó.

La despedida

Asimismo, informó que la última emisión será especial. "El 26 será la última emisión y ese día haremos algo muy especial, echando la vista atrás y viendo la huella que no se ha de volver a pisar, como un día dijo el poeta Miguel Hernández".

Mariasela Álvarez comparte la conducción del programa junto a Diana Lora y Nairoby Viloria. Hasta el momento, no ha revelado si regresará a la pantalla, aunque adelantó que más adelante informará sobre sus próximos pasos en la comunicación.

La reacción de Nuria Piera ha sido una de las más comentadas tras el anuncio, por el tono íntimo, reflexivo y respetuoso con el que asumió la decisión de su colega, destacando la convicción como eje central de este nuevo capítulo profesional.