Fátima Bosch habla del desvanecimiento que sufrió en un desfile: "Fue derivado del agotamiento"

La actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, se pronunció este domingo luego de sufrir un desvanecimiento mientras participaba en el tradicional desfile por los 75 años de la Fiesta de las Flores y las Frutas, celebrado en la ciudad de Ambato.

El incidente ocurrió cuando la reina de belleza mexicana saludaba al público desde la parte superior de una carroza alegórica con el lema "No se rinde, se afirma, resurge y transforma". De forma repentina, Bosch perdió el equilibrio, intentó sostenerse de la estructura y cayó de rodillas, mientras el vehículo continuaba en movimiento.

Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores. En las imágenes se observa cómo miembros de su equipo y personal del evento suben de inmediato al carro alegórico para asistirla, mientras una mujer se acerca a conversar con ella tras el episodio.

Horas después, la Miss Universo utilizó sus historias de Instagram para tranquilizar al público y agradecer las muestras de apoyo recibidas.

"Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales. El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad. Gracias por su apoyo y cariño incondicional siempre".

Según reportes de la prensa local, Bosch continuó con su agenda oficial en Ambato tras el incidente, demostrando profesionalismo y compromiso con las actividades programadas en el marco de la festividad.