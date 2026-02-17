Las emotivas palabras con las que Mariasela Álvarez cierra un ciclo de 35 años en la televisión

Mariasela Álvarez en una imagen de archivo en su programa Esta Noche Mariasela, durante una comentada entrevista que le realizó al presiente de la República Dominicana, Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

La televisión dominicana vive días de nostalgia tras el anuncio del cierre de Esta Noche Mariasela, el espacio conducido por la veterana comunicadora Mariasela Álvarez, quien decidió poner fin a un ciclo de casi 14 años con el programa y 35 años de trayectoria en la pantalla chica.

En un emotivo mensaje, la presentadora confirmó que el espacio cerrará sus emisiones el próximo 26 de febrero, describiendo la decisión como "profundamente personal y difícil", pero tomada con la convicción de que "los ciclos también abren puertas a nuevos comienzos".

"Hoy no es una noche cualquiera. Después de 35 años en la televisión y casi 14 acompañándoles cada noche en Esta Noche Mariasela, llega el momento de cerrar un ciclo.

Han sido años de historias, entrevistas memorables, debates necesarios, arte, cultura y, sobre todo, el privilegio de entrar a sus hogares y sentirnos parte de su familia.

Nuestra voz no se apaga. Seguiremos contando historias... de otra manera y en otro momento", señaló Mariasela .

Sus palabras generaron una inmediata ola de reacciones en redes sociales y en distintos sectores de la vida pública nacional.

La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, fue de las primeras en pronunciarse, lamentando la salida del programa del aire y destacando su calidad informativa y educativa. "Han llevado información, educación y entretenimiento. Harán mucha falta", expresó, incluso sugiriendo la posibilidad de reconsiderar el formato en el futuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/show-de-bad-bunny-en-el-super-bowl-32-274825b1.jpg La comunicadora Mariasela Álvarez, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, la coconductora del programa Nairoby Viloria y el humorista Anderson Humor.

La comunicadora y actriz Georgina Duluc también manifestó su cariño, asegurando que Álvarez "siempre será uno de los pilares de la televisión dominicana", mientras que la presentadora Miralba Ruiz agradeció la apertura y el afecto recibido a lo largo de los años.

Por su parte, la comunicadora Pamela Sued, quien recientemente también salió del aire con su programa, destacó que hará falta "su voz, su criterio y su forma de hacer televisión con propósito y respeto por la audiencia".

El respaldo también llegó desde el ámbito artístico. La cantante Techy Fatule agradeció el apoyo constante a su carrera y la defensa de una televisión de calidad. En tanto, el artista Cristian Allexis calificó el programa como "mi casa, mi familia", reconociendo la influencia del espacio en su crecimiento profesional.

El productor y comunicador Iván Ruiz ofreció una de las reflexiones más amplias, resaltando el sello de calidad y contenido de valor que, según afirmó, siempre caracterizó el trabajo de Mariasela desde los años 90. También expresó preocupación por la reducción de contenidos formativos en la televisión actual y aseguró que la comunicadora aún tiene "demasiado que dar".

El cierre de Esta Noche Mariasela marca el final de una etapa significativa para la televisión nacional, dejando un vacío en la programación nocturna y en el público que durante años encontró en el espacio entrevistas de profundidad, debates necesarios y una apuesta constante por el arte y la cultura.

El próximo 26 de febrero, la audiencia se despedirá junto a Mariasela de un programa que, como ella misma afirmó, no apaga su voz, sino que la prepara para un nuevo comienzo.