Pedro Vergés recibe la más alta distinción de las letras con el Premio Nacional de Literatura 2026

Roberto Ángel Salcedo, Pedro Vergés, José Luis Corripio Estrada, y Ana Corripio, durante el acto de entrega del Premio Nacional de Literatura 2026. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

El reconocido escritor, diplomático y exministro de Cultura Pedro Vergés recibió el Premio Nacional de Literatura 2026, la distinción más alta que puede recibir un autor de las letras dominicanas.

La Fundación Corripio, Inc. y el Ministerio de Cultura de la República Dominicana otorgaron el lauro al creador de la celebrada obra "Solo cenizas hallarás (bolero)", en reconocimiento a su trayectoria literaria de excelencia y a su invaluable aporte a las letras contemporáneas dominicanas.

El veredicto del jurado expuso: "Por su prosa ejemplar, a través de un impecable manejo de nuestro idioma, su valiosa contribución a las letras contemporáneas con obras fundamentales, como la novela galardonada con dos importantes premios en España; y la profundidad de su trabajo de investigación literaria y de ensayista".

De igual manera, se reconoce la profundidad y rigor de su labor como investigador literario y ensayista, que han enriquecido el pensamiento crítico y la creación intelectual del país.

El acto fue celebrado anoche en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito y estuvo encabezado por José Luis Corripio Estrada -Don Pepín-, presidente de la Fundación Corripio; Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura; Ana Corripio Alonso de Barceló, vicepresidenta de la fundación, los escritores José Alcántara Almánzar y Juan Daniel Balcácer, asesores de la Fundación Corripio; Carlos Veitía, director del Teatro Nacional y el escritor Manuel Núñez Asencio quien leyó la semblanza del homenajeado con profundo análisis de su vida obra.

Volver al pensamiento crítico

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/6b39299c-4f9f-4e3b-a11c-02e0a650d2b2-bffa0c5b.jpg José Alcántara Almánzar, Manuel Núñez Asencio, Roberto Ángel Salcedo, Pedro Vergés, José Luis Corripio Estrada, Ana Corripio, Juan Daniel Balcácer y Carlos Veitía. (KEVIN RIVAS)

En su discurso principal, que pronunció emocionado hasta las lágrimas, y con aplausos de pie, el escritor Pedro Vergés instó a que la literatura y el análisis crítico tengan espacio y profundidad en los medios y espacios culturales, y recordó aquel "Primer congreso critico de la literatura dominicana" que organizó hace 40 años atrás. El escritor manifestó que sería de gran satisfacción que vuelva a realizarse un evento con estas características.

"Si lográramos recuperar aquel impulso y aplicar el conocimiento y los medios con que contamos hoy, para poner en valor la realidad de una literatura que, por lo que llevo visto, ha cambiado y se ha diversificado. Es una simple sugerencia que me permito hacer en solitario, respondiendo al deseo de ser mejores y conocernos más que compartimos todos. Ojalá que no caiga en saco roto" Pedro Vergés Premio Nacional de Literatura 2026 “

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/3c29699c-01aa-4d6f-8ec1-29979fa192a8-f6d39ef7.jpg El intelectual Pedro Vergés. (KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE)

Su obra narrativa alcanzó proyección internacional en 1981, cuando la novela Sólo cenizas hallarás (Bolero) le valió el Premio de la Crítica de narrativa castellana y el Premio Internacional Blasco Ibáñez, consolidándolo como una de las voces dominicanas más relevantes de su generación.

En poesía, títulos como Juegos reunidos (1971) y Durante los inviernos (1977) recibieron una valoración destacada por parte de la crítica, que subrayó la profundidad y el rigor de su lenguaje.

En años más recientes, Vergés volvió a ser reconocido por su trabajo narrativo con la novela Ya yo estaré lejos (2023), galardonada con el Premio de la Feria del Libro, auspiciado por la Fundación León Jimenes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/af99f142-b2a6-4d65-8960-fbb5cb49c80f-77e4e251.jpg El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. (KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE)

En tanto que el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, resaltó: "Expresamos nuestro reconocimiento a la comunidad del libro, escritores, editores, docentes, bibliotecarios y lectores, por sostener la vida literaria del país. Que este Premio Nacional de Literatura fortalezca la lectura y mantenga la palabra como un espacio de responsabilidad intelectual y de pensamiento público".

En representación de la Fundación Corripio, el escritor José Alcántara Almánzar destacó qeue este lauro viene a consolidar su estatura de creador con un galardón muy codiciado, "y que es, como dije al principio, el más elevado que se otorga en nuestro país a un hombre o mujer de letras, por la obra de toda una vida consagrada a la creación literaria."

El acto, que honra la obra literaria de toda una vida, consiste en un diploma, emitido y firmado por Roberto Ángel Salcedo Sanz, y por el presidente de la Fundación Corripio, don José Luis Corripio Estrada, así como una dotación económica de dos millones de pesos dominicanos.

Pasados galardonados

El Premio Nacional de Literatura, instituido en 1990, ha distinguido a los más relevantes exponentes de las letras dominicanas. Hasta el año 2025, este alto reconocimiento ha sido otorgado a destacadas figuras de la literatura nacional. Joaquín Balaguer y Juan Bosch (1990)

Manuel del Cabral (1992), Pedro Mir (1993)

Manuel Rueda (1994), Antonio Fernández Spencer (1995)

Marcio Veloz Maggiolo (1996), Virgilio Díaz Grullón (1997)

Lupo Hernández Rueda (1998), Mariano Lebrón Saviñón (1999)

Víctor Villegas (2000), Carlos Esteban Deive (2001)

Hilma Contreras (2002), Franklin Domínguez (2003)

Andrés L. Mateo (2004), Diógenes Valdez (2005)

María Ugarte (2006), Diógenes Céspedes (2007)

Bruno Rosario Candelier (2008), José Alcántara Almánzar (2009)

Mateo Morrison (2010), Jeannette Miller (2011)

Armando Almánzar (2012), José Mármol (2013)

Tony Raful (2014), Roberto Marcallé Abreu (2015)

Ángela Hernández (2016), Federico Henríquez Gratereaux (2017)

Manuel Salvador Gautier (2018), Manuel Matos Moquete (2019)

León David (2020), Manuel Mora Serrano (2021)

Soledad Álvarez (2022), Freddy de Jesús Bretón(2023)

Juan Carlos Mieses (2024) y Efraim Castillo (2025)