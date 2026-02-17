Conciertos educativos de la Orquesta Sinfónica Nacional se celebrarán en febrero y marzo. ( FUENTE )

La Dirección General de Bellas Artes anunció la apertura de la Temporada Didáctica 2026 de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), una iniciativa formativa que cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y que invita a centros educativos de todo el país a participar de manera gratuita en una experiencia musical diseñada especialmente para estudiantes.

Como es tradición, la Temporada Didáctica se celebra durante el primer trimestre del año y, en esta ocasión, marca el inicio de la conmemoración del 85 aniversario de la OSN, comprometida con la educación artística y la difusión de la música clásica en la República Dominicana.

El ciclo abarcará los meses de febrero y marzo. La jornada inaugural incluirá tres conciertos los días 18, 19 y 20 de febrero en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección del maestro José Luis Ureña, director invitado.

Conciertos y actividades educativas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/-la-orquesta-sinfonica-nacional-dio-inicio-a-su-temporada-didactica-2025-este-martes-18-de-f-5-b0639a6c.jpg Estudiantes reciben orientación sobre el programa, conocen las familias de instrumentos de la orquesta sinfónica y aprenden nociones básicas de apreciación musical durante la Temporada Didáctica de la OSN.

Posteriormente, los días 25 y 26 de marzo, las presentaciones continuarán en la sala Manuel Rueda, ubicada en el edificio de las Escuelas de Bellas Artes, bajo la dirección del maestro Santy Rodríguez, director asistente de la OSN.

Todos los conciertos están concebidos para estudiantes de educación primaria y secundaria. La propuesta busca acercar a niños y jóvenes a la experiencia de la música sinfónica, promoviendo la sensibilidad cultural y el conocimiento musical desde temprana edad.

Durante cada presentación, los estudiantes recibirán orientación sobre el contenido del programa, conocerán las diferentes familias de instrumentos que conforman una orquesta sinfónica y aprenderán elementos básicos de apreción musical. El repertorio, adaptado al formato didáctico, fomenta la interacción y el aprendizaje activo del público estudiantil.

Información

Los centros educativos interesados en participar pueden reservar su cupo comunicándose al teléfono 809-687-0504, extensión 2213, o escribiendo al correo electrónico mmontilla.osn@dgba.gob.do