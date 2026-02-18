Da Republik Junior se corona ganador de la tercera temporada de Dominicana's Got Talent

Da Republik Junior logra el gran premio de la tercera temporada Dominicana´s Got Talent (DGT) en una emotiva transmisión en vivo. ( KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE )

El grupo de danza Da Republik Junior se alzó la noche de este miércoles como ganadores de la tercera temporada de Dominicana´s Got Talent (DGT).

Su imponente acto que escenificó la muerte y resurrección de Jesús y el mensaje de "El mundo necesita de Dios" mereció el primer lugar al ser el acto más votado de la noche. Los jóvenes bailarines recibieron el premio de 3 millones de pesos.

Por primera vez en la historia del certamen local, seis grupos de danza pasaron a la final y uno logra ser ganador. El grupo DNI Dancers fueron los segundos más votados con una espectacular presentación que elevó la dominicanidad.

Durante las audiciones, Da Republik, los jóvenes pertenecientes a la academia Núcleo Extremo, recibieron el Golden Buzzer de Waddys Jáquez, que les aseguró el pase directo a la semifinal demostrando su talento desde el primer momento.

Mediante la cantidad de votos, los demás finalistas fueron Private Stars, Rebelión Urbana, Rocío Arias, Janae, Aaron Veras, Gabriella Márquez, Roblox y Royalty.

La emocionante gran final del programa, que se transmitió en vivo por Color Visión, canal 9, desde el auditorio Manuel Rueda, logró un millón de usuarios conectados a Youtube.

Lo jurados Waddys Jáquez, Irving Alberti, Pamela Sued y Nashla Bogaert expresaron su felicidad de haber formado parte de la tercera temporada de Dominicana's Got Talent tras 19 episodios y más de 200 actos.

Irving destacó que los jóvenes que están en sus hogares se vieron reflejados en estos soñadores que compitieron y que una oportunidad los espera en importantes plataformas de exposición de talentos.

La tercera edición del reality, producido por Tuto Guerrero, Gilberto Morillo, Nashla Bogaert y David Maler, conectó con el público por su mensaje: creer en los sueños, apostar por uno mismo y demostrar que la disciplina y la pasión pueden transformar destinos.

Así fueron los actos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/3c909736-a76b-48c7-bd19-49bc0ff4a98f-8de49d34.jpg (FOTOS: KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/0ccf4152-10e9-4bfa-ae4f-63136232277c-a1ac8ad9.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/e9116fce-e51c-4432-830b-5401d77a016f-99c8df99.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/f57642bf-234b-4a73-9f89-0a27a9648e26-675c58f0.jpg ‹ >

La transmisión inició con un número de los presentadores Enrique Quailey y Lorena Pierre describiendo de manera cantada las cualidades de los diez actos que se vieron esta noche.

Private Stars fue el primer grupo en presentarse con un número fuerte y resiliente con concepto, vestuario y utilería militar sobre la base de hip hop de los 2000s. Luego llegó, desde Moca, el pequeño baterista Aaron Veras, considerado un niño prodigio, con un performance rockero de batería como si hubiese vivido en la década de los 80s. Todos se pusieron de pie encantados.

Los niños de Roblox trajeron a escena un mini espectáculo de "Matilda", una hermosa puesta en escena que puso de manifiesto su talento, inocencia y desenvolvimiento escénico. Se adueñaron por completo del escenario y enviaron un lindo mensaje a la niñez dominicana.

"Maravilloso, qué belleza. Magistral. Por un momento me olvidé que estaba en DGT y me sentí en el teatro viendo un musical", resaltó Pamela Sued.

"Cuántos niños viéndolos en televisión que sueñan con estar aquí por verlos a ustedes, por ser como ustedes", exclamó Irving Alberti.

La cantante Rocío Arias emocionó con su fuerza vocal inspirada y dedicada a Dios, e interpretó "Me toca a mí", que estremeció a los presentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/fc73ea3a-be67-4d7a-88a3-022da384d619-eb79d1a5.jpg El acto ganador de Da Republik Jr. (KEVIN RIVAS)

La joven Gabriella Márquez , también gandora del Golden Buzzer, hizo una interpretación celestial de " I will always love you " del icono de la música Whitney Houston . El público quedó a sus pies.

, también gandora del Golden Buzzer, hizo una interpretación celestial de " " del icono de la música . El público quedó a sus pies. Ella conmovió con su historia de vida. Es hija de uno de los sobrevivientes de la tragedia del Jet Set.

También se destacaron con sus actos los grupos Royalty, Rebelión urbana, DNI Dancers y Da Republik Junior. Estos últimos dejaron mensajes importantes de denuncia social, el respeto por los valores, la niñez dominicana, la fe cristiana y la patria.

Janae lanzó un grito por la protección de los niños con recortes de periódicos de niños desaparecidos y asesinados en el país. "A los niños no los toquen más, son la piedra más preciada que tenemos, qué le pasa a esta sociedad, esos sucios con la mente llena de veneno", rapeó en uno de sus versos.

Da Republik se suma a los pasados ganadores de Dominicana's Got Talent: Babyrotty (Francisco Amaurys Campusano), temporada 1 (2019) y Keren Montero, en la t emporada 2 (2021).