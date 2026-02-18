La artista Daysi Campusano presenta su exposición: "Huellas de lo Nuestro"

Daysi Campusano realiza el corte de cinta durante la inauguración de la exposición "Huellas de lo Nuestro" en Galería 360. ( CORTESÍA DE KENDRY RIVERA )

La artista visual dominicana Daysi Campusano dejó inaugurada la exposición individual Huellas de lo Nuestro en el centro comercial Galería 360, donde permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero en el Pasillo Este.

La muestra reúne más de 25 obras y cuenta con la participación especial del maestro Rigoberto Germán como invitado.

Reacciones y asistentes a la inauguración

En esta colección, Campusano traduce la poesía popular en trazos y color. Sus lienzos evocan escenas de la vida cotidiana que emergen de la memoria colectiva y de los paisajes culturales del país.

Las piezas remiten a cañaverales, tradiciones y vivencias que forman parte de la identidad dominicana.

El acto

La inauguración reunió a personalidades del ámbito artístico, autoridades gubernamentales y representantes del sector empresarial. También asistieron miembros del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como representantes de la Cooperativa de Ahorros y Préstamos de Manoguayabo y del Carnaval de Manoguayabo.

Directivos y colaboradores de Galería 360, gestores culturales, familiares y amigos acompañaron a la artista en la apertura de esta propuesta que celebra la memoria, la identidad y el color del pueblo dominicano.