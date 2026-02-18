El libro "Merengueros" de Fausto Polanco ya está disponible en Amazon

Portada del libro Merengueros, del periodista y escritor Fausto Polanco, disponible en Amazon. ( SUMINISTRADA )

El libro Merengueros, del periodista y escritor Fausto Polanco, ya está disponible en la plataforma de Amazon, tanto en versiones tapa blanda, tapa dura y eBooks o digital.

Cada historia es un libro aparte, por lo que se trata de 41 obras en una, en un tomo que ha sido valorado por la crítica de arte y literaria, y bien acogida por los artistas de diferentes géneros, cronistas de arte, líderes de opinión y así como de escritores del país.

El mismo contó con la revisión general del veterano periodista Rafael Molina Morillo (fallecido), la corrección general y prólogo del Premio Nacional de Literatura, Diógenes Céspedes. La corrección de estilo estuvo a cargo de Rafael García Romero, corrección ortográfica de Moisés Peña y diseño de Carlos De Vargas

Polanco explicó en una nota este martes que todas las historias están sustentadas en una profunda investigación que abarcó 15 años indagando, tanto en territorio nacional como en los Estados Unidos, específicamente en las zonas geográficas donde muchos de estos artistas se radicaron, como New York, Miami y Puerto Rico.

"Esto conllevó recopilar, depurar, comparar y analizar publicaciones periodísticas, expedientes judiciales, autobiografías y archivos diversos. También incluyó cerca de 200 testimonios de los propios artistas, de sus familiares, representantes, managers, asistentes, amigos y otros personajes que estuvieron cerca de ellos y se involucraron en sus proyectos", puntualizó.

Los protagonistas

La obra recoge las historias de Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Alex Bueno, Pochy Familia, Dioni Fernández, Milly Quezada, Bonny Cepeda, Aníbal Bravo, Eddy Herrera, Rubby Pérez, Sergio Vargas, Kinito Mández, Los Hijos del Rey, Miryam Cruz, Los Hermanos Rosario, Cheché Abreu, Belkys Concepción, Aramis Camilo, Carlos Manuel (el Zafiro), Marcos Caminero, Las Chicas del Can, Rokabanda, Rikarena, Rasputín, Joseíto Mateo, Monchy Capricho, La Artillería, entre otros artistas.

Cómo adquirirlo

Para adquirir un libro en Amazon.com, busca el título en la web o app, selecciona el formato (físico, Kindle) y haz clic en comprar ahora. Si es un eBook, se descargará automáticamente en la aplicación Kindle o dispositivo registrado al finalizar la compra. Mientras que los libros físicos requieren dirección de envío.

https://www.amazon.com/-/es/Fausto-Polanco-Del-Orbe-ebook/dp/B0GL3YRCTF/ref=sr_1_1?

Merengueros, una obra de consultas de índole histórico, biográfico y cultural de 516 páginas y 914 fotografías, que recoge la vida y obra de 41 intérpretes del ritmo patrio de la República Dominicana: el merengue.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/fausto-polanco-2-5721e96b.jpg El periodista y escritor Fausto Polanco, autor del libro Merengueros.El periodista y escritor Fausto Polanco, autor del libro Merengueros, dedicado a la historia de los exponentes del merengue.

Más artistas en el segundo tomo

Para este año, Polanco tiene como meta el lanzamiento del segundo tomo de Merengueros, con la inclusión de artistas diferentes, que no están en el primero, como Félix del Rosario, Cuco Valoy, The New York Band, Víctor Roque y La Gran Manzana, Henry Hierro, Manny Manuel, Joseph Fonseca y Elvis Crespo, estos tres últimos nativos de Puerto Rico, como una forma de reconocer el aporte de los boricuas al ritmo nacional de los dominicanos.

Además, estarán, Andrés de Jesús, Sandy Reyes, Carlos David , Charlie Rodríuez, Bobby Rafael, Roberto del Castillo, Richie Cepada, Gabby Arias, Fénix Ortiz, Elías Santana y orquesta, Miguel Miguel, Felipe Jorg e, Nicky Soul, Ravel El Tipo, Henry Castro, Diómedes y el Grupo Mío , Félix Cumbé , Luisito Martí y el Sonido Original , Koqui Acosta , entre otros artistas y líderes de orquestas.

, Charlie Rodríuez, Bobby Rafael, Roberto del Castillo, Richie Cepada, Gabby Arias, Fénix Ortiz, Elías Santana y orquesta, Miguel Miguel, e, Nicky Soul, Ravel El Tipo, Henry Castro, Diómedes y el Grupo , , y el , , entre otros artistas y líderes de orquestas. Con esta nueva obra, su autor busca seguir aportando a la cultura dominicana, incluyendo artistas que fueron líderes en muchas orquestas, pero que no pudieron o no tuvieron la oportunidad de formar la suya, los cuales quedarán inmortalizados en este nuevo compendio.