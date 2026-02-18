Final Fantasy IX regresa en mayo de 2026 con Vivi como protagonista

Vivi Ornitier, el entrañable mago negro de Final Fantasy IX, protagonizará el nuevo libro ilustrado de Square Enix que explora su vida junto a su abuelo Quan antes de la aventura. ( FUENTE EXTERNA )

Square Enix decidió revivir parte de la magia de Final Fantasy IX con un proyecto que apunta directamente a los fanáticos de uno de sus personajes más queridos: Vivi Ornitier.

El clásico título de rol japonés, que cumplió 25 años desde su lanzamiento original en 2000, tendrá un regreso especial en mayo de 2026 con una nueva publicación que amplía la historia antes conocida.

La compañía anunció que el 19 de mayo de 2026 lanzará un libro ilustrado de 48 páginas centrado en la vida de Vivi antes de los eventos de Final Fantasy IX.

El volumen, escrito e ilustrado por figuras clave del equipo original —incluido el diseñador de eventos Kazuhiko Aoki y el artista de personajes Toshiyuki Itahana— explora la relación entre Vivi y su abuelo Quan, mostrando cómo pasaban los días juntos antes de que el joven mago emprendiera el viaje que los jugadores recuerdan del juego.

El libro fue listado inicialmente con texto en japonés y un precio de venta de 17.99 dólares, aunque se espera que una edición en inglés sea anunciada pronto para los mercados occidentales.

Este lanzamiento forma parte de las iniciativas de Square Enix para celebrar y expandir el legado de Final Fantasy IX sin recurrir todavía a un remake completo del juego, algo que muchos seguidores han pedido durante años.

Vivi: el mago negro

Vivi, un mago negro introspectivo y carismático dentro del universo de Final Fantasy, ha sido señalado por críticos y fans como uno de los personajes más memorables de la serie.

Su historia original toca temas de identidad y propósito, algo que el nuevo libro ilustrado pretende profundizar antes de que comience la aventura principal de Final Fantasy IX.

Este anuncio llega en un momento de renovado interés por Final Fantasy IX, con la franquicia celebrando dos décadas y media desde su primera edición, y Square Enix aprovechando la oportunidad para ofrecer contenidos nuevos que conecten con la base de seguidores clásicos y nuevos lectores por igual.

El proyecto podría servir también como una señal de hacia dónde se dirige la marca en el futuro, mientras los fans esperan noticias sobre posibles remakes, adaptaciones animadas o expansiones adicionales del universo de Final Fantasy.

Por ahora, la atención está puesta en esta obra centrada en Vivi, que promete ofrecer una mirada íntima a uno de los personajes más queridos de la saga.