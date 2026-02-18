"El candelero sigue encendido": Martha Candela aclara que su pausa no por enfermedad

Martha Candela habla de su verdadero estado de salud. ( FUENTE EXTERNA )

Martha Candela reapareció ante sus seguidores para llevar tranquilidad luego de que su equipo anunciara una pausa temporal en su agenda pública por recomendaciones médicas. La intérprete explicó que su decisión responde únicamente al cansancio acumulado tras varios meses de intenso trabajo.

"Mis estimados, quiero darle las gracias por sus oraciones y palabras de aliento. Solo quiero aclarar que no estoy enferma, solo he estado un poco agotada, pero Dios ha sido fiel y me ha fortalecido", escribió la nominada a Revelación del año en los Premios Soberano 2026.

La cantante, conocida por fusionar el merengue urbano con mensajes de fe, aseguró que atraviesa el proceso con serenidad y confianza. "Sigo en sus manos, en paz, y les agradezco por su amor y apoyo. ¡Dios les bendiga, les quiero! El candelero sigue encendido", expresó, reafirmando que su proyecto musical continúa firme.

Días antes, su equipo había comunicado la suspensión indefinida de entrevistas y presentaciones públicas. Según la nota enviada a la prensa, la medida busca priorizar su bienestar físico tras una agenda cargada de actividades y compromisos.

En los últimos años, la intérprete ha logrado consolidar una propuesta que combina ritmos como el mambo y el merengue urbano con letras inspiradas en la fe cristiana. Su participación en la tercera temporada de Dominicana´s Got Talent impulsó su popularidad, ampliando su alcance entre públicos jóvenes y congregaciones religiosas.

Mientras se toma este receso, seguidores y líderes comunitarios han manifestado su respaldo en redes sociales, destacando el impacto positivo de su música en distintos escenarios.

