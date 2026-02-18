Milagros Germán dedica emotivo mensaje a Mariasela Álvarez tras su retiro de la televisión diaria

La decisión de Mariasela Álvarez de retirarse de la televisión diaria ha generado múltiples reacciones en el país, entre ellas la de su amiga y colega Milagros Germán, quien le dedicó un mensaje cargado de admiración y afecto tras el anuncio.

"Amiga, valiente decisión tomas! No sé las razones de esta salida de lo que ha sido tu vida y tu pasión durante tantos años, Esta Noche Mariasela. Una decisión tan inesperada, al menos para mí", expresó Germán.

La también productora reconoció el desgaste que puede implicar una carrera prolongada en los medios.

"Sé por propia experiencia lo que es el cansancio de hacer lo mismo durante años. Sea la razón que sea, te felicito a ti como persona, como la mujer que siempre sabe adonde va y que ha sido responsable y decidida, que ha trabajado con excelencia".

En su mensaje, Germán lamentó la salida del espacio televisivo y destacó su impacto en la comunicación nacional.

"La tv pierde uno de sus últimos espacios de calidad, defensa de nuestros valores y de nuestro país y de gran valor para todos. ¡Te deseo lo mejor! Eso que quiere y busca tu corazón. Te deseo tranquilidad, PAZ! Llega un momento en que nuestro cuerpo y nuestra mente nos pide simplemente eso, paz".

Concluyó agradeciendo su legado: "Te abrazo con mucho afecto y en nombre de tu público y de todo un país te doy las gracias por tanto esfuerzo y dedicación. Por tu defensa hacia eso que nos merecemos, comunicación de calidad, con propósito de construir. Gracias por tantos años dando lo mejor de ti. ¡Misión cumplida!".

Una trayectoria pionera en la televisión

Mariasela Álvarez inició su camino en la pantalla tras su participación en certámenes de belleza, etapa que la proyectó como figura pública. Junto a Milagros Germán fue pionera en el formato de talk show en República Dominicana con el programa Con los Ojos Abiertos, que se mantuvo durante cuatro años al aire.

En 1996 fundó su productora Maralva S.A., empresa con la que realizó cuatro miniseries en un período de ocho años. Ese mismo año debutó con el programa Esta Noche Mariasela, espacio que se convertiría en su sello distintivo.

Tiempo después hizo una pausa en el país y se trasladó a España junto a su familia. En 2004 se estableció en Madrid y en 2005 presentó en Popular TV los programas Esta Noche Mariasela y Esta Tarde Mariasela.

También participó como colaboradora en Espejo Público de Antena 3 y en el programa de debates Mejor Lo Hablamos de Canal Sur.

Desde octubre de 2007 es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias de TV de España y formó parte del cuerpo de profesores del programa Las joyas de la corona de Telecinco.

En 2012 regresó a la televisión dominicana con una nueva etapa de Esta Noche Mariasela, transmitido de lunes a viernes por Color Visión. Durante casi 14 años en esta segunda fase, el espacio se consolidó como referente de entrevistas, análisis y debate en el país.

El 16 de febrero de 2026, tras 35 años de trayectoria, Álvarez anunció el cierre del programa y su retiro de la televisión diaria, marcando el final de una de las etapas más influyentes de la comunicación dominicana reciente.