Carlota Carretero recibirá el Premio a las Artes Escénicas en la gala de Premios Soberano 2026

Carlota Carretero será reconocida con el Premio a las Artes Escénicas en Premios Soberano 2026. ( SUMINISTSRADA )

La Asociación de Cronistas de Arte reconocerá la trayectoria de Carlota Carretero con el Premio a las Artes Escénicas durante la gala de Premios Soberano 2026, como distinción a más de cuatro décadas de trabajo en teatro, cine y televisión.

El galardón resalta la trayectoria de artistas del área clásica por su aporte sostenido a distintas disciplinas de las artes escénicas. En ediciones anteriores ha sido otorgado a figuras como Cecilia García, Franklyn Domínguez, Manuel Chapuseaux, María Castillo y Germana Quintana.

Marivell Contreras, presidenta de Acroarte, explicó que Carretero recibirá el reconocimiento por su versatilidad como actriz, así como por su labor en la dirección, la producción y la dramaturgia.

"Ha sabido combinar el trabajo actoral con la dirección, la producción y la escritura teatral, consolidando una presencia de referencia en las artes escénicas del país", expresó.

Tras conocer la decisión del Comité Ejecutivo, la actriz manifestó su agradecimiento. "Me alegro mucho y les agradezco porque un premio siempre es una buena sorpresa, y más cuando se trata de una distinción tan significativa", señaló.

La ceremonia

La gala de Premios Soberano 2026 se celebrará el miércoles 18 de marzo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito y será transmitido por Color Visión, canal 9 y, para Nueva York, por el canal 41 y la plataforma ViX.

La alfombra roja se iniciará a las 7:00 de la noche y la ceremonia formal a las 8:00 p. m.

También destacó el respaldo de los cronistas de arte a lo largo de su carrera, a quienes calificó como parte importante de su crecimiento profesional.

Destacada trayectoria

Con esta distinción, Acroarte reconoce en Carlota Carretero a una creadora que ha desarrollado una labor constante desde los escenarios, la docencia y la gestión cultural, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de intérpretes.