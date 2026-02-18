Visor Libros publica la obra poética de José Mármol en un nuevo volumen

La prestigiosa editorial madrileña Visor Libros, en el marco de su Colección Visor de Poesía, acaba de publicar un volumen de casi 900 páginas, que reúne la obra poética conocida del dominicano José Mármol, bajo el cervantino título de Donde todo triste ruido hace su habitación. Poesía (1984-2019), Madrid, 2025. La ilustración de portada es una obra quijotesca del artista dominicano José Cestero (1937-2025).

Con esta publicación, que comprende desde el poemario El ojo del arúspice (Santo Domingo, 1984), hasta el titulado Yo, la isla dividida (Visor Libros, Madrid, 2019 y 2021), el poeta, ensayista y académico, Premio Casa de América de Poesía Americana 2012, en España, y Premio Nacional de Literatura 2013, se coloca dentro del exclusivo círculo de poetas cuyas obras reunidas o completas figuran en el exigente catálogo de la Colección Visor de Poesía, la de mayor proyección internacional en habla hispana, siendo el primero de los autores de República Dominicana en integrarlo.

De acuerdo con la información ofrecida por la editorial, José Mármol (Santo Domingo, 1960) está considerado como uno de los poetas y ensayistas renombrados del Caribe hispánico, cuya obra, parcialmente traducida al inglés, francés e italiano ha trascendido el ámbito hispanoamericano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/portada-libro-bf7231d6.jpg La portada del libro de José Mármol.

En una trayectoria de más de tres décadas y con más de una treintena de libros publicados, comprendiendo poesía, ensayos literarios y filosóficos, aforismos, sentencias y fragmentos, su obra se ha ganado el favor de la crítica dentro y fuera de su país, resaltando su liderazgo en la generación del 80 y en la corriente estética que funda y encabeza denominada poética del pensar.

Esta postura estética transformó la escritura y lectura del poema en la tradición literaria dominicana, en base a una visión crítica de los movimientos, corrientes y autores de los siglos XIX y XX, provocando un giro en la expresión poética e inaugurando una nueva órbita textual y una moderna concepción de la escritura y la lectura.

Reconocimientos

La obra poética de Mármol ha merecido otros galardones nacionales e internacionales entre los que destacan el Premio Anual de Poesía Salomé Ureña en 1987 y 2007, que otorga el Ministerio de Cultura; el Premio de Poesía Pedro Henríquez Ureña de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en 1992; el Premio de Poesía Casa de Teatro y el accésit al Premio Internacional de Poesía Eliseo Diego, de la revista Excelsior de México, ambos en 1994; el Premio de la Academia Dominicana de la Lengua 2012, y el Premio Caonabo de Oro 2017, entre otros. Además, fue investido como Profesor Honorario de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en 2013 y como Doctor Honoris Causa por la Universidad UTESA, sede central, en 2017.

El libro ha llegado al país y se encuentra disponible en Cuesta Centro del Libro, y podrá ser adquirido por los interesados en la lectura de poesía.