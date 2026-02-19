Despiden con honras solemnes las cenizas de Ada Balcácer, maestra de la plástica dominicana

De izquierda a derecha Marian Balcacer, hija de la artista Ada Balcácer, Joel Gonell, presidente del Codap y Deyanira Papaterra vicepresidenta de negocios turísticos de Banreservas. ( FUENTE EXTERNA )

En un acto solemne y cargado de emotividad fueron despedidas las cenizas de la destacada artista visual Ada Balcácer, figura esencial de las artes visuales dominicanas y referente de la plástica latinoamericana.

La ceremonia fue organizada por el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), en coordinación con el Parque Cementerio Puerta del Cielo y con el consentimiento de la familia Balcácer.

Al encuentro asistieron artistas, críticos de arte, gestores culturales, empresarios, representantes del sector financiero, familiares y amigos, quienes acudieron a rendir homenaje a una creadora que dedicó su vida al arte y a la enseñanza.

El presidente del Codap, Joel Gonell, destacó la trascendencia de la trayectoria de la maestra, miembro fundadora del gremio.

"Cuando alguien trasciende como Ada Balcácer, se convierte en una identidad nacional en la que todos los que la conocimos bebimos de su sabiduría y talento; y esto no es una despedida, sino una celebración a su legado", expresó, al tiempo que señaló que para la institución fue un honor coordinar las honras fúnebres.

La crítica y curadora Lilian Carrasco recordó que Balcácer, nacida el 16 de junio de 1930, desarrolló una trayectoria sólida y coherente que la posicionó entre las grandes figuras del arte nacional. En 1951 emigró a Estados Unidos, donde residió doce años en Nueva York y realizó estudios en la Art Students League.

Fotografía muestra a Leonardo Vargas presidente del Cementerio Puerta del cielo,Norma Vargas propietaria del cementerio ,Joel Gonell presidente del CODAP,Yamel Pimentel y Deyanira Papaterra vicepresidenta de negocios turísticos de Banreservas.

A su regreso al país, se desempeñó como profesora de Grabado en la Escuela Nacional de Bellas Artes y como docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), influyendo en múltiples generaciones.

Su legado fue ampliamente reconocido. En 1989 recibió un homenaje en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York; en 2011 obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas y en 2017 el Banco de Reservas de la República Dominicana la declaró Reserva Cultural de la Nación.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando su hija, Marian Balcácer, y su sobrino Iván Balcácer compartieron palabras de gratitud y admiración, evocando la sensibilidad, firmeza y compromiso que caracterizaron a la artista tanto en su vida profesional como familiar.

Previo a la sepultura, la presidenta del Parque Cementerio Puerta del Cielo, Norma Vargas, informó que la maestra descansará en un espacio especial reservado para personalidades destacadas del ámbito cultural dominicano, junto a otros grandes exponentes de la plástica nacional.

La ceremonia fue conducida por Michel Vargas y contó con la coordinación de Joel Gonell , así como con la colaboración de representantes del sector cultural y financiero, entre ellos Deyanira Papaterra , vicepresidenta de Negocios Turísticos de Banreservas.

Con esta despedida, el arte dominicano honra no solo la memoria de una creadora excepcional, sino también la permanencia de una obra que continuará iluminando el panorama cultural del país.