La emoción aún no se desvanece para los integrantes de Da Republik Jr. tras consagrarse como los grandes ganadores de la tercera temporada de Dominicana´s Got Talent (DGT). Por primera vez en la historia del certamen, un grupo de baile logró alzarse con el título, marcando un hito en la escena artística del país.

La noche de este miércoles, el auditorio Manuel Rueda se llenó de energía y sentimiento con la impactante presentación de Da Republik Jr., un acto que recreó con fuerza y sensibilidad la muerte y resurrección de Jesús, acompañado del emotivo mensaje: "El mundo necesita de Dios".

Esta puesta en escena conquistó al jurado y al público presente, que le convirtió en el número más votado de la velada, asegurándoles el codiciado primer lugar y un premio de 3 millones de pesos.

Horas después de la histórica victoria, los jóvenes bailarines ofrecieron su primera entrevista oficial. Con la energía propia de sus edades, llegaron a las instalaciones de Diario Libre, para contagiar a todos con su alegría tras obtener el premio.

Al recordar el momento exacto en que supieron que eran los ganadores, compartieron con entusiasmo:

"Eso fue otro nivel. Fue lo más épico que pudimos haber pasado. Nos tocó los corazones y nunca imaginamos eso porque para nosotros lo más importante siempre fue llevar el mensaje. Y que las personas pudieran sentir lo que nosotros sentimos haciendo la pieza. Pero ese momento fue increíble".

Sobre la reacción del público y el hecho de ser los más votados, expresaron: "Estamos súper agradecidos con la gente. Ya estábamos haciendo el trabajo y esforzándonos mucho en la coreografía, pero ver todo este apoyo de todas las personas fue algo súper impresionante. Gracias a ellos podemos decir que ganamos el programa".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/19022026-darepublik-5-33483a4f.jpg Los integrantes de Da Republik Jr. posan tras su entrevista en Diario Libre (Neal Cruz)

El grupo también resaltó la importancia de su triunfo para la danza dominicana. "Estamos súper honrados de representar esta comunidad. Este premio no es solo nuestro; somos el primer grupo de baile que gana ´Dominicana´s Got Talent´ y estamos orgullosos de poder representar nuestra comunidad. Estamos súper felices y de aquí para arriba, señor", afirmaron entre risas y emoción.

Acerca de la creación de su acto, que representó la vida y obra de Jesús en apenas minutos, contaron cómo surgió la idea:

"Lo primero que queríamos era exaltar el nombre de Dios y que nuestra pieza llegara a los corazones de las personas. En cada ensayo nos sentíamos como que íbamos a llorar. Todo se convertía en un solo corazón".

Y añadieron: "La idea llegó literalmente de Dios a nuestro coreógrafo Jonathan Castillo, y en una semana logramos un trabajo impresionante, mezclando hip hop con el mensaje religioso. Fue un honor y una honra al Señor".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/19022026-darepublik-7-7b118134.jpg Con toda la actitud, los integrantes de Dominicana's Got Talent posaron para Diario Libre tras su triunfo. (Neal Cruz)

La presión de llegar a la final tras obtener el botón de oro de Waddys Jáquez, considerado el juez más estricto del concurso, no los amedrentó, todo lo contrario, los retó.

"Nos sentíamos bastante tranquilos, sabiendo que Dios tenía en sus manos lo que tenía que pasar. Si ganaba otra presentación, también nos hubiéramos sentido felices. Nuestra misión era llevar el mensaje y que la gente entendiera lo que queríamos transmitir", dijeron.

Ganó la danza

Para ellos, la danza es más que un arte; es una forma de vida.

"La danza es todo para nosotros. Desde pequeños hemos vivido con ella. Nos ha acercado a Dios, nos ha unido como grupo, nos ha permitido conocer personas maravillosas y transmitir mensajes a través de nuestro arte. También forma carácter, disciplina y perseverancia", explicaron.

Y es que coincidir con otros jóvenes que aman el baile, los hace sentir que comparten más que un pasatiempo, comparten un estilo de vida. El grupo resaltó el papel de Núcleo Extremo y Da República (adultos), en su desarrollo.

"Núcleo Extremo es nuestra guarida, donde todos convergemos. Muchos veníamos de grupos diferentes y al juntarnos tuvimos una meta y un proceso común. Desde 2020, Núcleo Extremo nos permitió sacar toda esa energía con amor por el baile y ponerla en tarima. República Jr. nos permitió crecer, aprender y seguir construyendo nuestro camino", dijeron.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/19022026-darepublik-6-94494079.jpg Los ganadores de Dominicana's Got Talent, Da Republik Jr. celebran su trinfo tras su entrevista en Diario Libre.

Sobre los sacrificios durante el concurso, compartieron: "Muchos seguimos estudiando mientras ensayamos. Hemos tenido que faltar a clases, pero nuestros profesores siempre nos han apoyado. La disciplina y la diversión con el grupo nos han permitido no extrañar nuestra vida social".

Al referirse a los aprendizajes del proceso, indicaron: "Nos ha dado disciplina, humildad y fe. La semifinal y la final nos enseñaron que la dedicación es primordial. Si tienes un propósito, necesitas persistencia y poner a Dios delante. Él toma control de todo y obra las cosas".

Manejo de la presión en el escenario

La presión en el escenario y los errores también forman parte de su aprendizaje: "Siempre entrenamos duro, y eso enseña cómo manejar situaciones de presión. Si algo sale mal, seguimos adelante con actitud y concentración. Siempre se puede salir adelante".

Tras ganar, su primer acto fue agradecer a Dios: "Se puso una alabanza y todos comenzamos a cantar. Luego fuimos al camerino, abrazándonos y adorando al Señor, porque ese fue un regalo de Él hacia nosotros".

Incluso en momentos difíciles, como la pérdida de un ser querido de uno de los integrantes, el grupo se apoyó mutuamente: "Para él y para nosotros fue doloroso, pero tratamos de no dejar que las emociones negativas nublen el momento y avanzar como grupo. Siempre somos una familia".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/19022026-darepublik-5-8f5a85f5.jpg Da Republik Jr. posa tras su entrevista con Diario Libre. (Neal Cruz)

Críticas tras su triunfo, ¿cómo las manejan?

Sobre las críticas en redes sociales, comentaron que aprenden a mantenerse firmes y respetuosos: "Reconocemos el talento de todos los actos y no sentimos necesidad de despreciar a otros grupos. Sabemos nuestro valor y no necesitamos la aprobación de todos. Siempre apoyamos a los demás y respetamos a cada finalista".

Finalmente, adelantaron sus próximos pasos: "Primero participaremos en la ronda nacional de Hip Hop International.

Luego, con Dios mediante, iremos a la competencia mundial para representar a nuestro país, traer una medalla y mostrar que la danza y el hip hop dominicano pueden brillar internacionalmente".