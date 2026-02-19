Mariasela Álvarez desmiente rumores sobre cargo consular

La comunicadora Mariasela Álvarez desmintió públicamente los rumores que la vinculaban con una supuesta designación como cónsul de la República Dominicana en España.

Durante su programa Esta Noche Mariasela, su compañera Nairobi Viloria le preguntó sobre la versión que circulaba en redes sociales. La conductora reaccionó con sorpresa y negó categóricamente esa posibilidad.

"Eso es un disparate", afirmó, al explicar que se trata de información falsa difundida por cuentas que, según dijo, se dedican a difamar y desacreditar.

El pasado lunes en el mismo espacio, transmitido por Color Visión, Álvarez anunció su retiro de la televisión dominicana y el cierre definitivo del programa. La última emisión será el 26 de febrero, fecha que coincide con la conmemoración de sus 35 años de trayectoria en los medios.

"Hoy comienzo el programa siendo portavoz de una noticia, más bien de una decisión, que es posible no sea del todo de su agrado, pero sé que con el tiempo la comprenderán", expresó al iniciar su intervención.

Recordó que en febrero de 1991, siendo una joven arquitecta de 31 años, dio sus primeros pasos en la televisión. "Hacía mis pinitos en este medio fascinante, quizás no del todo consciente de lo que ese paso significaría en mi vida: un parteaguas, un antes y un después", señaló.

Decisión difícil

Álvarez reconoció que la decisión no fue sencilla. "Esta ha sido una decisión muy difícil de tomar; primero por nosotros, la gente que trabaja para ustedes cada día; por la TV, que sabemos necesita programas y voces como las nuestras, pero sobre todo por ustedes, nuestro público fiel", manifestó.

