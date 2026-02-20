Punta Cana vivirá este fin de semana su esperado carnaval

Las Musas de Punta Cana presentes en el desfile del carnaval. ( SUMINISTRADA )

El Carnaval de Punta Cana regresa este fin de semana, listo para transformar el Boulevar 1ro. de Noviembre de The Village Puntacana en un escenario donde se encontrarán la fantasía, la tradición y la alegría.

En su decimoséptima edición, esta celebración, organizada por el Grupo Puntacana, se llevará a cabo hoy y mañana, convocando a miles de personas que cada año esperan esta vibrante fiesta cultural.

Gala de Carnaval

La experiencia comenzará hoy con la Gala de Carnaval, una noche la cual sirve como apertura oficial y donde el público podrá descubrir los impresionantes trajes y personajes de comparsas emblemáticas como Las Musas de Punta Cana y Los Tres Caras, acompañados de música en vivo.

Desfile principal del carnaval

Sin embargo, el gran momento llegará mañana sábado, cuando más de 20 comparsas y alrededor de 1,500 carnavaleros llenen el bulevard de color, ritmo y creatividad durante el desfile principal.

Entre las comparsas más representativas que podrán ser vistas destaca Las Musas de Punta Cana, un grupo de mujeres de la comunidad las cuales encarnan el espíritu del carnaval. Cada año, ellas mismas diseñan sus trajes, inspirándose en elementos de la cultura dominicana y dando vida a creaciones que combinan identidad, arte y tradición.

Como parte de la tradición, también se celebrará la coronación del Rey o Reina Momo , un reconocimiento reservado para figuras que han dejado huellas en el país. Además, el evento ofrecerá espacios familiares , área infantil, food trucks y experiencias para todas las edades que serán desveladas durante la celebración .

