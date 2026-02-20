La escritora dominicana Emilia Pereyra lanzará un nuevo libro sobre San Cristóbal

Emilia Pereyra, periodista de buen ejercicio y escritora con varios años trascendiendo en el medio cultural capitaleño, se apresta a presentar una nueva obra, esta vez con el atractivo título "La riqueza patrimonial de San Cristóbal".

El acto, abierto al público, tendrá lugar el 25 de febrero, miércoles, a las 10:30 de la mañana, en el salón de actos de la Gobernación de San Cristóbal.

A ella la he percibido siempre como inteligente, reposada y educada en una labor desde 1985 que la ha llevado a jugar distintos papeles en las redacciones de los periódicos El Nuevo Diario, La Noticia, El Caribe, El Siglo, Hoy y Diario Libre y en los noticiarios televisivos CDN y Noticias SIN.

Ha llamado mi atención su tránsito definitivo del periodismo tradicional a otros escenarios más elevados, como es la producción de novelas y ensayos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/libro-emilia-10dd1927.png

Con motivo de la puesta en circulación de su nueva obra, que toca directamente a mi pueblo, San Cristóbal, la he sometido a una entrevista rápida, a "bocajarro", buscando luz sobre el contenido.

Se anuncia la presentación de un nuevo libro tuyo. ¿Cuál es y de qué trata?

Se trata de la obra titulada "La riqueza patrimonial de San Cristóbal". Es el resultado de una investigación exhaustiva realizada por la Dirección de Fomento e Investigación Cultural que dirijo.

El libro es un viaje documental por el legado histórico y cultural de San Cristóbal, que busca resaltar lugares, monumentos, prácticas culturales y tradiciones que definen la identidad de esta provincia tan fundamental para la historia dominicana.

¿Qué te impulsó a incursionar en ese tema?

San Cristóbal es un microcosmos de la historia nacional. Allí nació la Constitución, pero más allá de lo político, posee una herencia que abarca desde el arte rupestre en las Cuevas del Pomier hasta joyas arquitectónicas de la Era moderna y tradiciones folclóricas de un valor incalculable.

La iniciativa institucional surge de un encuentro entre el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y el alcalde de San Cristóbal, Nelson de la Rosa.

Ambos funcionarios percibieron la necesidad de dotar a la comunidad y al país de una obra que no solo registre, sino que dignifique este patrimonio, pues lo que no se conoce, no se valora ni se protege.

¿Conllevó mucho trabajo y esfuerzo?

Sin duda. Fue un trabajo intenso que recibió un gran respaldo del Viceministerio de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural, del que depende la Dirección de Fomento e Investigación que dirijo.

No fue solo una labor de escritorio; implicó trabajo de campo, consulta de archivos, entrevistas, levantamientos de las informaciones y la validación de datos para asegurar que el contenido sea de interés general y que tenga rigor intelectual y académico.

Esperamos que la obra sea apreciada por el país y especialmente por San Cristóbal y todas sus comunidades.

La obra será presentada este 25 de febrero, a las 10:30 de la mañana, en el salón de actos de la Gobernación de San Cristóbal y a través de este medio invitamos al público interesado, a los escritores, a los investigadores y amantes de la historia.

Básicamente, ¿qué deseas proyectar acerca de esa comunidad?

Deseamos proyectar que San Cristóbal es un enclave cultural de primer orden. Queremos comunicar que su riqueza patrimonial es un activo vivo que debe generar orgullo en sus habitantes y curiosidad en los visitantes.

El objetivo es relevar que San Cristóbal es mucho más que su cercanía a la capital; es un epicentro de memoria histórica que merece ser preservado para las futuras generaciones.

¿Quién auspicia la obra?

Es auspiciada por el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural. Es parte de la política de la actual gestión de fortalecer la investigación cultural y dejar testimonios escritos que sirvan de base para el fomento de nuestra identidad.