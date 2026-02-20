Víctor Bautista publica "El copiloto invisible" sobre inteligencia artificial y comunicación

Chris Corcino, Josefina Navarro, Ligia Bonetti, Víctor Bautista y Esteban Martínez Murga, durante la puesta en circulación de "El copiloto invisible". ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

El periodista y consultor Víctor Bautista puso en circulación el libro El copiloto invisible: IA para gestionar crisis y narrativas, una obra que pasa balance sobre la integración de la inteligencia artificial en la comunicación estratégica y la gestión de crisis.

El acto de lanzamiento del nuevo libro del estratega y CEO de Mediáticos Consultores contó con la presencia de líderes de comunicación, empresarios y representantes del gobierno.

Inspirado en su tesis de MBA en Dirección de Proyectos con Inteligencia Artificial, el periodista subraya que el libro de 123 páginas ha sido pensado como una guía para construir una nueva generación de profesionales capaces de comunicar con agilidad, inteligencia y humanidad en la era digital y en tiempos de crisis.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/c47aea03-af0d-49e1-b086-274ab96b9153-379e16c4.jpg

Durante su discurso, Víctor Bautista expresó que "El copiloto invisible" no da soluciones mágicas, más bien, "pretende ordenar preguntas urgentes de cómo gestionamos la confianza en tiempos de crisis, y cómo se transforman las narrativas en entornos digitales exagerados y qué lugar debe ocupar la inteligencia artificial en decisiones que son profundamente humanas".

El texto plantea la incorporación de sistemas de inteligencia artificial como herramientas de escucha, análisis emocional, simulación de escenarios y apoyo en la toma de decisiones estratégicas, bajo supervisión humana.

Panel conversatorio

El evento incluyó un panel de conversación moderado por Helena Sainz, con la participación de Josefina Navarro, Esteban Martínez Murga y Chris Corcino, quienes abordaron los desafíos actuales de la reputación, la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial en entornos corporativos.

Durante el diálogo, los panelistas, expertos en comunicación corporativa y gestión tecnológica, reflexionaron sobre tendencias en comunicación de crisis, los riesgos asociados a la desinformación y la creciente influencia de tecnologías emergentes en la construcción de narrativas públicas.

Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, sostuvo que "la eficacia del uso de la IA en la comunicación estratégica es indudable y cada vez gana más espacio en el entorno laboral en el que convivimos. Sin embargo, su impacto no depende únicamente de la tecnología: se requieren profesionales altamente capacitados, que aporten juicio, valor, ética y visión institucional a las empresas que representan".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/whatsapp-image-2026-02-20-at-11046-pm-739b54e1.jpeg Ligia Bonetti y Víctor Bautista. (FUENTE EXTERNA)

Mientras que Esteban Martínez-Murga, vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativa del Banco Popular, instó a incorporar la IA en la comunicación estratégica sin perder el juicio humano y a conocer los límites éticos en el uso de estas tecnologías.

Y el desarrollador de software, Chris Corcino, valoró que "en RD la conversación pública ya no se gana con comunicados. Se gana con el pulso de las historias. Víctor Bautista pone ese pulso en el centro y lo traduce en método".

Ligia Bonetti, tuvo a su cargo la introducción formal del libro y lo definió como "una obra que nos invita a repensar la cultura comunicacional de nuestras organizaciones. Nos recuerda la importancia de la ética aplicada y de mantener el control humano sobre las decisiones automatizadas, formando profesionales híbridos capaces de interpretar datos y emociones, de utilizar algoritmos sin perder el alma del mensaje".

"El libro no pretende sustituir al comunicador ni automatizar el juicio profesional. Busca provocar una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial puede funcionar como copiloto estratégico en contextos de alta incertidumbre", afirmó Víctor Bautista durante su intervención.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/c42724a0-a97b-4de5-9db0-8525ce9b8793-683920aa.jpg El periodista y consultor Víctor Bautista puso en circulación el libro El copiloto invisible: IA para gestionar crisis y narrativas. (SAMIL MATEO)

De acuerdo con el autor, la obra explora conceptos como inteligencia narrativa, arquitectura de reputación, deepfakes, desinformación y ética tecnológica, subrayando que la tecnología amplía capacidades, pero no reemplaza liderazgo, criterio ni responsabilidad.

"El copiloto invisible" está disponible en Amazon y en las principales librerías.