Qué comer y ver en Santiago si vas al concierto de Juan Luis Guerra

Si viajas a Santiago para disfrutar los conciertos de Juan Luis Guerra este fin de semana, aprovecha la escapada para descubrir todo lo que la Ciudad Corazón tiene para ofrecer.

Santiago combina cultura, gastronomía y entretenimiento.

Visita cultural

Dos de tus primeras paradas deben ser el Centro León y el Centro Cultural Banreservas Santiago. Exposiciones, talleres y actividades culturales forman parte de una agenda pensada para todos los públicos en el corazón de Santiago.

Viaje gastronómico

A los amantes de la buena mesa les recomendamos visitar Saga Restaurant & Cigar Club, reconocido por la Guía Macarfi como el mejor restaurante de Santiago. Su propuesta combina el universo del tabaco con una gastronomía dominicana e internacional de altura.

Y para quienes buscan un lugar más casual está Casa Bader, que se mantiene como un clásico imprescindible en cualquier visita a Santiago.

Es el lugar ideal para hacer una pausa y disfrutar de sus famosos quipes y empanadas, acompañados de unas cervezas bien frías. Un espacio sencillo, pero siempre animado, perfecto para compartir con amigos a familiares.

Caminata artística

Déjate sorprender por el arte urbano que transforma las calles del barrio Los Pepines en una galería a cielo abierto. Este recorrido invita a descubrir murales impactantes que cuentan la historia, la identidad y las tradiciones de la zona, a través del talento de artistas locales.

