Qué comer y ver en Santiago si vas al concierto de Juan Luis Guerra
La Ciudad Corazón combina cultura, gastronomía y entretenimiento
Si viajas a Santiago para disfrutar los conciertos de Juan Luis Guerra este fin de semana, aprovecha la escapada para descubrir todo lo que la Ciudad Corazón tiene para ofrecer.
- Santiago combina cultura, gastronomía y entretenimiento.
Visita cultural
Dos de tus primeras paradas deben ser el Centro León y el Centro Cultural Banreservas Santiago. Exposiciones, talleres y actividades culturales forman parte de una agenda pensada para todos los públicos en el corazón de Santiago.
Viaje gastronómico
A los amantes de la buena mesa les recomendamos visitar Saga Restaurant & Cigar Club, reconocido por la Guía Macarfi como el mejor restaurante de Santiago. Su propuesta combina el universo del tabaco con una gastronomía dominicana e internacional de altura.
Y para quienes buscan un lugar más casual está Casa Bader, que se mantiene como un clásico imprescindible en cualquier visita a Santiago.
Es el lugar ideal para hacer una pausa y disfrutar de sus famosos quipes y empanadas, acompañados de unas cervezas bien frías. Un espacio sencillo, pero siempre animado, perfecto para compartir con amigos a familiares.
Caminata artística
Déjate sorprender por el arte urbano que transforma las calles del barrio Los Pepines en una galería a cielo abierto. Este recorrido invita a descubrir murales impactantes que cuentan la historia, la identidad y las tradiciones de la zona, a través del talento de artistas locales.