×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
concierto Juan Luis Guerra
concierto Juan Luis Guerra

Qué comer y ver en Santiago si vas al concierto de Juan Luis Guerra

La Ciudad Corazón combina cultura, gastronomía y entretenimiento

  • Laura Ortiz Güichardo - Twitter
Expandir imagen
Qué comer y ver en Santiago si vas al concierto de Juan Luis Guerra
El Monumento a los Héroes de la Restauración, conocido también como el Monumento de Santiago. (FUENTE EXTERNA)

Si viajas a Santiago para disfrutar los conciertos de Juan Luis Guerra este fin de semana, aprovecha la escapada para descubrir todo lo que la Ciudad Corazón tiene para ofrecer.

  • Santiago combina cultura, gastronomía y entretenimiento. 

Visita cultural

Expandir imagen
Infografía

Dos de tus primeras paradas deben ser el Centro León y el Centro Cultural Banreservas Santiago.  Exposiciones, talleres y actividades culturales forman parte de una agenda pensada para todos los públicos en el corazón de Santiago.

Viaje gastronómico

Expandir imagen
Infografía

A los amantes de la buena mesa les recomendamos visitar Saga Restaurant & Cigar Club, reconocido por la Guía Macarfi como el mejor restaurante de Santiago. Su propuesta combina el universo del tabaco con una gastronomía dominicana e internacional de altura. 

Y para quienes buscan un lugar más casual está Casa Bader, que se mantiene como un clásico imprescindible en cualquier visita a Santiago.

Es el lugar ideal para hacer una pausa y disfrutar de sus famosos quipes y empanadas, acompañados de unas cervezas bien frías. Un espacio sencillo, pero siempre animado, perfecto para compartir con amigos a familiares.

Caminata artística

Expandir imagen
Infografía

Déjate sorprender por el arte urbano que transforma las calles del barrio Los Pepines en una galería a cielo abierto. Este recorrido invita a descubrir murales impactantes que cuentan la historia, la identidad y las tradiciones de la zona, a través del talento de artistas locales. 

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista de Revista. Le apasiona escribir sobre salud mental y relaciones de pareja. De no ser periodista, sería psicóloga con un blog.