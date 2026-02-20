Lo que comenzó como una conversación cargada de ilusión terminó convirtiéndose en un proyecto social trabajado durante casi un año. Este sábado 21 de febrero, 21 adolescentes del sector Las Cañitas celebrarán juntas sus quince años en un cumpleaños colectivo que promete ser inolvidable.

La iniciativa, titulada "Cumpleaños mágico de ensueño", es impulsada por la periodista Rose Mary Santana, directora de Rose Mary News en el estado de Florida, junto a las empresarias cubanoamericanas Yurelkys Hernández Gil y sus hijas Adialys Pol Hernández y Adelie Pol Hernández, propietarias de Las casas de las quinceañeras en Tampa.

Santana explicó que el proyecto nace de una convicción clara: llevar alegría a niñas que viven en zonas vulnerables y demostrarles que el lugar donde nacieron no limita los espacios hasta donde pueden llegar.

"Queremos traerles alegría a estas 21 niñas, pero también fomentar en ellas que el hecho de haber crecido en una zona vulnerable no es limitación para alcanzar sus sueños".

Y subrayó que el mensaje central del evento es educativo y formativo.

"Sus quince años son su celebración, pero la motivación esencial es que continúen sus estudios y se conviertan en entes productivos para la nación", afirmó.

Un sueño que cruzó fronteras

Para Yurelkys Hernández Gil, esta experiencia tiene un significado especial: es la primera vez que visita la República Dominicana y lo hace con una misión solidaria.

"Mañana es un sueño hecho realidad. Estamos muy emocionadas y agradecidas por esta oportunidad", manifestó.

La empresaria explicó que la invitación llegó de manera inesperada, vía la parroquia Parroquia Nuestra Señora de la Ascensión (de la mano de su párroco Rev. Marcelino Mieses, director de la Pastoral Juvenil), pero que no dudó en consultarlo con su familia.

"Eso fue algo que me llegó y lo consulté con mi hija. Ella me dijo: ´Sí, vamos´. Buscamos distintas formas hasta que este ángel que está aquí nos llegó, y empezamos este lindo trabajo de la mano de Rosemary".

Las empresarias facilitarán los vestidos que lucirán las 21 homenajeadas, piezas que forman parte de su empresa familiar dedicada a cumplir sueños de quinceañeras tanto en Estados Unidos como ahora en República Dominicana.

Adialys Pol Hernández, quien además integrará el equipo de maquillistas del evento, destacó la dimensión emocional del proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/20022026-casa-de-las-quinceaneras-3-1713fd08.jpg La periodista Rosemary Santana junto a las empresarias cubanoamericanas Yurelkys Hernández Gil y sus hijas Adialys Pol Hernández y Adelie Pol Hernández, representantes de Las Casas de las Quinceañeras, durante su visita a República Dominicana para el evento "Cumpleaños Mágico de Ensueño". (NEAL CRUZ)

"Vamos a embellecerlas, a sacar un poquito más de esa belleza que ellas tienen por dentro y llevarla hacia el exterior, porque son todas hermosas", expresó.

También resaltó el impacto que este tipo de iniciativas puede tener en la vida de las adolescentes.

"Motivándolas para seguir adelante. Que entiendan que la vida es buena y que todo tiene sus recompensas. Que no se queden ahí, que sigan estudiando y que vayan por más".

Lágrimas antes del gran día

Aunque aún no habían tenido contacto directo con las jóvenes al momento de las declaraciones, las organizadoras confesaron que los primeros videos enviados desde el sector Las Cañitas las conmovieron profundamente. "Hemos llorado muchísimo. Cada vez que veo el primer video que nos enviaron, me inspira", contó Santana.

"Verlas ensayando, con esa alegría y esa emoción, nos ha impactado muchísimo".

La actividad cuenta con el respaldo de diversas instituciones, entre ellas la Universidad del Caribe (Unicaribe) y el Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), así como fundaciones y empresas privadas que se han sumado a la causa.

En el ámbito artístico, la celebración será amenizada por figuras como Vakeró, Maffio y Mozart La Para, quienes participarán para hacer de la noche un momento aún más especial.

Más que una fiesta

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/0fff4a8e-d6b8-42eb-8ef3-8169a5460339-d24a7520.jpg Uno de los vestidos que lucirán las quinceañeras en su fiesta"Cumpleaños mágico de ensueño". (FUENTE EXTERNA)

Más allá del espectáculo, la música y los vestidos, las organizadoras insisten en que el verdadero propósito es sembrar esperanza.

"De eso se trata la vida, de que juntos podamos hacer la diferencia", señaló Santana.

"Estamos invadiendo Las Cañitas no solo con alegría, sino con un mensaje claro: ellas sí pueden lograrlo", coincidieron.

"Cumpleaños mágico de ensueño" no solo marcará la vida de 21 adolescentes, sino también de las familias y voluntarios que han apostado por demostrar que la solidaridad, cuando se organiza y se trabaja con compromiso, puede transformar realidades.